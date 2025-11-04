La Diputación de Huesca cerrará 2025 con una inversión cercana a los 40 millones de euros

La Diputación Provincial de Huescacerrará este año 2025 con una inyección económica sin precedentes en todos los municipios altoaragoneses. A través de distintos programas y planes provinciales, la institución está movilizando en el presente ejercicio cerca de 40 millones de euros destinados a infraestructuras, servicios, obras y vivienda, todos por concurrencia competitiva, y reforzando así su compromiso con un territorio equilibrado y con oportunidades para todos.

El porcentaje inversor en los planes que afectan a todos los municipios ha pasado de un 24% del presupuesto total a un 35%, esto son más de 37 millones de euros. Algo que ha sido posible, recuerda Claver, a la disponibilidad presupuestaria y a la voluntad política, incrementando la dotación de algunos planes existentes y con la creación de otros nuevos.

Bajo el paraguas del Plan Estratégico + Altoaragón, se encuentran los Planes de Obras y Servicios, el Plan de Impulso, con su novedosa línea de inversión en caminos y el Plan de Vivienda, también de nueva creación. La Seguridad es otra de las líneas esenciales que se ha plasmado en inversiones a través de los planes de video vigilancia rural, el de cuarteles de la guardia Civil, de policías locales y también el nuevo Plan estratégico de Inversiones de los bomberos de la Diputación que este año supone 2.840.000 euros entre mejoras en los parques y equipamientos.

El presidente ha adelantado que la institución trabaja ya en la elaboración del presupuesto de 2026, con el objetivo de “mantener el ritmo inversor y seguir fortaleciendo la cooperación con los ayuntamientos, base del desarrollo de la provincia”.