'Zaragoza no se vende' convoca una manifestación para el 22 de marzo

La manifestación partirá el 22 de marzo a las 12:00 de la Glorieta Sasera. En un manifiesto al que han dado lectura antes del inicio del pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos, subrayan que "vemos miles de viviendas vacías y cada vez más gente durmiendo en la calle. Vemos cada vez más cemento y menos árboles. Vemos espacios municipales sin uso y actividades censuradas..."

La representante de la Federación de Barrios en esta coordinadora, Sara Ballester, ha lamentado que "aunque son cifras históricas, a la ciudadanía que vivimos y trabajos en Zaragoza cada vez le aporta menos". Y denuncia que apenas hay espacio para la participación de las entidades en la elaboración de las cuentas.

Ballester, que también es portavoz de la comisión de Modelo de Ciudad de la Federación de Barrios, ha valorado la modificación de la Zona de Bajas Emisiones acordada por PP y VOX para aprobar el presupuesto. "Ya nos parecía que nos parecía poco ambiciosa, pero con esta modificación se da la espalda a la evidencia científica. Decir que en Zaragoza no hay contaminación derivada del tráfico es una falacia; otra cosa es que el cierzo nos ayude a que se la lleve al pueblo de al lado, pero no desaparece", concluye.