Gobernabilidad

Azcón ve complicado llegar a un pacto global con VOX antes del martes

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, señala que difícilmente podrán cerrar un pacto global con VOX antes de la constitución de las Cortes, prevista para el martes. Y es que sólo quedan cuatro días para esa fecha y deben cerrar un pacto sobre la composición de la mesa del parlamento, un acuerdo de Gobierno y el apoyo a los presupuestos de 2026.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Azcón ha visitado las instalaciones de la editorial Edelvives
Azcón ha visitado las instalaciones de la editorial Edelvives | DGA

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, reconoce que es complicado alcanzar un acuerdo global con VOX para garantizar la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma antes del martes, fecha en la que se constituirán las Cortes y se elegirá al presidente o presidenta de esa institución. Azcón defiende que esos contactos con VOX deben ser discretos, sin ruido, con tranquilidad y comunicando después esos resultados a la sociedad.

El líder del PP señala que a los aragoneses sólo les interesa los acuerdos que pacten con VOX y no el proceso de negociación. Insisten en que el pacto global es la fórmula más adecuada para garantizar la estabilidad, aunque reconoce que van a necesitar tiempo y ve difícil que las negociaciones hayan concluido antes del martes.

También ha opinado sobre el estado de las negociaciones el portavoz de VOX en el parlamento europeo, Jorge Buxadé, quien ha insistido en que cualquier acuerdo se basará en medidas concretas y pone, como ejemplo, el pacto alcanzado en la Comunidad Valenciana en el que el PP asumió cesiones en temas de inmigración y agenda 2030.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer