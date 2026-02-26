Azcón ve complicado llegar a un pacto global con VOX antes del martes

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, reconoce que es complicado alcanzar un acuerdo global con VOX para garantizar la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma antes del martes, fecha en la que se constituirán las Cortes y se elegirá al presidente o presidenta de esa institución. Azcón defiende que esos contactos con VOX deben ser discretos, sin ruido, con tranquilidad y comunicando después esos resultados a la sociedad.

El líder del PP señala que a los aragoneses sólo les interesa los acuerdos que pacten con VOX y no el proceso de negociación. Insisten en que el pacto global es la fórmula más adecuada para garantizar la estabilidad, aunque reconoce que van a necesitar tiempo y ve difícil que las negociaciones hayan concluido antes del martes.

También ha opinado sobre el estado de las negociaciones el portavoz de VOX en el parlamento europeo, Jorge Buxadé, quien ha insistido en que cualquier acuerdo se basará en medidas concretas y pone, como ejemplo, el pacto alcanzado en la Comunidad Valenciana en el que el PP asumió cesiones en temas de inmigración y agenda 2030.