El PP quiere llegar a acuerdos con VOX antes del martes

Este pacto incluiría la constitución de la Mesa de las Cortes, la organización del Gobierno autonómico con las correspondientes consejerías, además de la aprobación del presupuesto de 2026. Así lo ha confirmado la vicepresidenta, Mar Vaquero, quien asegura que las negociaciones las está liderando el líder autonómico, Jorge Azcón, con el apoyo de la directiva nacional para garantizar una coherencia en los acuerdos. Vaquero incide en que alcanzar ese pacto global con VOX es la única manera de garantizar una estabilidad a largo plazo.

El líder de VOX, Santiago Abascal, está participando activamente en la precampaña de las elecciones en Castilla León. Desde la localidad segoviana de El Espinar, ha vuelto a mostrar su malestar por el decálogo que ha presentado el PP para encauzar esas negociaciones y que incluye puntos como el respeto al Estado de Derecho o la Constitución, algo que Abascal cree que es una ofensa. El líder de VOX ha insistido en que esos contactos con el PP se van a centrar en cerrar un programa de gobierno y en conseguir garantías de que se cumpla lo pactado.

Desde el Partido Popular aclaran que el decálogo que han entregado a VOX es sólo una guía para los líderes autonómicos que van a encabezar las negociaciones. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirma que el responsable de los populares aragoneses, Jorge Azcón, va a liderar esos contactos para garantizar la gobernabilidad.