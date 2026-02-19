Los profesionales médicos alertan de los peligros del "reto del paracetamol"

LEER MÁS Los menores comen peor, hacen menos deporte y son más infelices que hace tres años

Los profesionales sanitarios alertan de un nuevo reto que se ha convertido en viral en las redes sociales, que están realizando los jóvenes y que puede resultar muy peligroso. De hecho, ya ha habido varios ingresos en hospitales de toda España. Se trata del reto del paracetamol. El modus operandi es consumir grandes cantidades de este medicamento, todo el que sea posible hasta ser ingresado en el hospital. ¿Quién gana el reto? El que se pasa más días hospitalizado, a quién hay que hacer más intervenciones o quien ve agravada su salud hasta los límites. ¿Qué gana el supuesto vencedor del reto? Pues aparte de jugarse la vida, no se sabe.

Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia Doctora, su secretaria de comunicación, la doctora Beatriz Torres explica que “el paracetamol es un fármaco que utilizado a las dosis correctas no tiene grandes complicaciones. El problema es que cuando se exceden estas dosis afecta al hígado, falla y produce una necrosis en el tejido, de este órgano y puede acabar en trasplante hepático y muerte en algunos casos. Además, que suelen ser procesos bastante dolorosos”

Los efectos de la intoxicación por tomar exceso de paracetamol, como explica la doctora Torres, no es inmediato, suele aparecer entre el primer y segundo día después de la ingesta y los síntomas no son muy específicos, desde dolor abdominal, ganas de vomitar, náuseas, vómitos y posteriormente, “cuando empieza a dar la cara el fallo hepático puede aparecer ictericia, e incluso alteraciones en la sangre”.

Si el paracetamol se utiliza de forma adecuada, un gramo como máximo cada 8 horas en adultos, “es muy útil porque tiene un efecto analgésico y un efecto antipirético que significa que baja la fiebre. De hecho, es el fármaco que mejor lo hace”, añade la portavoz de la SEMG.