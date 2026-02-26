Chueca logra aprobar sus terceros presupuestos con el apoyo de VOX

Por séptimo año consecutivo, el gobierno del PP en Zaragozaha aprobado los presupuestos con el apoyo de VOX. Después de semanas de dudas, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha salvado los escollos de la negociación tras comprometerse por petición de los de Abascal a reducir las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones y a reducir la estructura municipal.

En concreto, el PP y VOX han acordado que sólo se restringirá y sancionará a los vehículos que entren en la ZBE en momentos de alta contaminación y estudiar de forma inminente la fusión o supresión de patronatos o sociedades municipales.

Tras ese acuerdo – que la oposición cree que no se cumplirá – Chueca ha logrado junto con VOX la mayoría en el pleno extraordinario de votación de las cuentas. Con 19 votos a favor y 15 en contra se ha probado un presupuesto récord de 1.039 millones de euros, que no incluye ni reclamaciones ciudadanas ni enmiendas al gasto de la oposición.

Las portavoces del PSOE, Lola Ranera, y de Zaragoza en Común, Elena Tomás, acusan a Chueca de claudicar y asumir los postulados de la ultraderecha. Tomás cree que los concejales del partido de Abascal han escenificado un “paripé” porque sabían que aprobarían al final las cuentas que pactaron mientras Ranera acusa al PP de ser un “telonero aplicado” de VOX, con quien van a pactar allí donde puedan.

La alcaldesa, en el cierre del debate, ha reconocido que las negociaciones entre partidos son complicadas, pero asegura no haber hecho cesiones porque el PP comparte las críticas de VOX a las Zonas de Bajas Emisiones impuestas por el gobierno de Pedro Sánchez. Asegura que él si ha cedido ante los independentistas o terroristas.

Igualmente, Chueca ha recomendado al PSOE cambiar de estrategia para no seguir perdiendo votos – el PP ganó 4.000 en Zaragoza en las elecciones autonómicas del 8F mientras los socialistas perdieron 17.000, ha dicho – y también a ZeC, partido que según ha recordado, podría desaparecer y ser sustituido por CHA en el consistorio tras las elecciones del próximo año.

Pese a que VOX se negó a apoyar las cuentas cuando se convocaron las elecciones autonómicas, el grupo municipal valora que sus dos condiciones hayan sido escuchadas y que el proyecto de Chueca recoja partidas pactadas con ellos. La portavoz, Eva Torres, destaca que las cuentas aprobadas tienen el sello de VOX, al establecer partidas en apoyo a madres vulnerables, la ampliación del horario del tranvía, mejoras de seguridad en calles y barrios o simplificación normativa y administrativa.

La buena sintonía entre PP y VOX se ha materializado también en el pleno ordinario en el que, tras su abstención inicial, la formación verde ha apoyado la aprobación inicial de la modificación del PGOU planteada por el gobierno de Chueca para adaptar el planeamiento a las necesidades actuales para impulsar la construcción en barrios rurales y la vivienda protegida de alquiler. Estos acuerdos podrían allanar el camino de la negociación en el plano autonómico, en la que el PP aspira a lograr acuerdos globales sobre investidura, gobierno o presupuestos con VOX antes de la constitución de las Cortes el próximo 3 de marzo.