Tenso 'Cara a Cara' entre Víctor Serrano y Julio Calvo por los presupuestos

El consejero de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, y el portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, han mantenido un tenso intercambio de posturas sobre las motivaciones de la formación verde para anunciar su rechazo a las cuentas del gobierno de Natalia Chueca.

Serrano ha asegurado que el presupuesto ya estaba negociado con VOX y que el cambio de postura responde a una orden de la dirección nacional por estrategia electoral de cara al 8 de febrero. Julio Calvo ha mantenido que la causa de este rechazo fue enterarse de que Valencia y Sevilla habían renunciado a sus zonas de bajas emisiones, como ellos venían exigiendo.

Calvo también ha dejado abierta la posibilidad de votar en contra de Natalia Chueca, en caso de que ésta plantee una cuestión de confianza vinculada al presupuesto, algo que Víctor Serrano ha calificado de "muy preocupante; es la primera vez que se lo oigo"