VOX no apoyará los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza

VOX desvincula este desencuentro de la cercanía de las elecciones autonómicas del mes de febrero y justifican esa ruptura porque el equipo de Gobierno no ha aplicado los cambios necesarios en la estructura. Su portavoz, Julio Calvo, denuncia la gestión arbitraria en sociedades y patronatos municipales o el impulso de obras que califican como innecesarias. Además, consideran que el Gobierno se desentiende de zonas de la ciudad como el Casco Viejo, los barrios rurales, el estado de los puentes, el parque del Agua o el desalojo de la cárcel de Torrero.

Calvo también denuncia un incremento de 50 millones de euros en los próximos presupuestos en personal y bienes corrientes. VOX señala que el proyecto de presupuestos apenas destina partidas para la reducción de la deuda e incluye unos ingresos por 30 millones de euros en la venta de suelos.

La alcaldesa Chueca cree que VOX está anteponiendo sus intereses partidistas a los de los zaragozanos, ya que da por hecho que esta negativa a aprobar los presupuestos tiene que ver con la cercanía de las elecciones autonómicas y es una decisión que se ha tomado en Madrid.

Chueca señala que iniciaron las negociaciones con VOX en octubre y que el borrador del presupuesto, que está en intervención, incluye las partidas que pactaron ambas formaciones políticas. La alcaldesa asegura que van a presentar esas cuentas y que si no salen adelante se someterá a una moción de confianza.