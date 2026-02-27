Economía

La nieve de las montaña supera la media de los últimos 25 años

Comienza un fin de semana en el que las estaciones de esquí aragonesas tienen previsto recibir a miles de personas. Las condiciones son óptimas con cerca de 400 kilómetros de pistas abiertas y espesores, que, en algunos puntos, superan los tres metros.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Las pistas de esquí aragonesas ofrecen más de 400 kilómetros
Las pistas de esquí aragonesas ofrecen más de 400 kilómetros | ARAMON

Además, el sol y el buen tiempo facilitarán la práctica del deporte blanco. Y es que la acumulación de nieve en la montaña supera la media de los últimos 25 años. En Candanchú abren prácticamente el 100% de su dominio esquiable con acumulaciones de tres metros y medio en cotas altas. Las reservas garantizar buenas condiciones de nieve en próximas semanas y hasta el 5 de abril, salvo que se produzca un aumento de temperaturas o un cambio de condiciones del tiempo muy acusado.

Esa nieve acumulada en las montañas con cifras que no se alcanzaban en el último cuarto de siglo parece que van a garantizar la campaña de riego. Los embalses están rozando el lleno y con el deshielo hay 1.200 hectómetros cúbicos de agua garantizados en las cuencas de nuestro territorio desde el Aragón y hasta el Noguera- Ribagorzana. Las mayores acumulaciones se concentran en el Cinca, Ésera o Gállego. El presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, señala que la situación es inmejorable.

También optimismo entre los empresarios de turismo de aventura, ya que la nieve de las cumbres y el deshielo garantizan actividades como el barranquismo o el rafting. Un sector que de empleo a cerca de 5.000 personas en zonas despobladas y que tiene un impacto económico que supera los 550 millones de euros. El presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón, Eduard Jubert, prevé que la temporada empiece en Semana Santa y augura que va a ser histórica.

