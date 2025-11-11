Aragón cuenta con 1.000 nuevos cañones de nieve en las estaciones

Estos sistemas de última generación permiten fabricar nieve con temperaturas más altas y tienen ventajas medioambientales, ya que consumen menos agua y energía. En concreto, 532 cañones se han instalado en Formigal, 110 en Panticosa, 319 en Cerler y 61 en Valdelinares. El objetivo es arrancar la temporada de esquí el 28 de noviembre. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que las inversiones se han centrado en crear cuatro SNOW FACTORY que permiten generar en nieve en cotas muy bajas.

Además, el Gobierno aragonés ha construido tres balsas de almacenamiento de agua en las estaciones de esquí de Formigal, Cerler y Valdelinares para abastecer a los cañones de innivación. Cuando finalice esta legislatura el Gobierno aragonés habrá invertido 78 millones de euros en la modernización de las estaciones.

Alojamientos en el Pirineo

El Gobierno aragonés también ha impulsado la construcción de vivienda de alquiler en las zonas más turísticas del Pirineo para los trabajadores que desempeñan allí su labor. Y es que el precio de la vivienda sigue creciendo, ya que es el lugar elegido para tener una segunda residencia. La actual tendencia es que muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid están comprando pisos en municipios como Sallent de Gállego o Jaca, lo que ha elevado el precio del metro cuadrado hasta los 3.000 euros, casi el doble que la media autonómica.

A ese incremento de los precios se une la escasa oferta. Para el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena, la iniciativa del Gobierno aragonés de construir pisos de alquiler asequible es muy interesante, pero insuficiente