Ayerbe, conmocionada por la muerte del ex alcalde Agustín Aylagas

Las banderas del Ayuntamiento de Ayerbe ondean a media asta tras la muerte del ex alcalde de la localidad Agustín Aylagas, fallecido ayer en el incendio de su vivienda.Su mujer, de 76 años, que también se encontraba en el inmueble, fue trasladada por inhalación de humo al Hospital Universitario San Jorge, donde se encuentra ingresada en UCI.

El fuego originó en el salón del domicilio, en la tercera y última planta del bloque de viviendas. Afortunadamente, no se propagó por el resto del edificio ni fue necesario desalojar el resto de las viviendas. Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe, reconoce momentos muy duros por la virulencia del incendio. Se siguen investigando las causas, aunque todo apunta a que podría haberse originado en la chimenea.

Técnicos del Ayuntamiento han estado revisando el edificio y todo apunta a que no ha sufrido daños y la estructura está en perfectas condiciones, aunque volverán a revisarlo para confirmarlo pasadas unas horas. La localidad sigue conmocionada por el fallecimiento de Agustín Aylagas, de 86 años y ex alcalde del municipio, miembro de una familia extensa arraigada en la localidad. Por ello, se ha decretado un día de luto oficial y esta tarde a las 20 horas, se guardarán cinco minutos de silencio.