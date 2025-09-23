Los escolares de Huesca protagonizan la XX Semana de la Prevención de Incendios

LEER MÁS Cinco nuevos bomberos se incorporan al parque de Huesca

Más de 1.800 escolares de todos los colegios de Huesca participan estos días en las actividades de la XX Semana de la Prevención de Incendios que promueve la Fundación Mapfre junto al Servicio de Bomberos de Huesca y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. La plaza López Allué se ha transformado en un aula de formación donde se les enseña a los más pequeños cómo prevenir y actuar ante una emergencia. De este modo, aprenden desde cómo utilizar un extintor hasta cómo escapar de una vivienda llena de humo.

Ignacio Farjas, jefe del Parque de Bomberos de Huesca ha señalado que el servicio está plenamente consolidado, aunque "siempre hay cosas por mejorar". Entre las necesidades, ha apuntado a la renovación del parque de vehículos. En breve, contarán con dos nuevos vehículos, uno de ellos para suministrar agua y colaborar con la extinción de incendios en municipios de la comarca

La alcaldesa Lorena Orduna insistía en que la formación es clave para afrontar una situación de emergencia. Por ello se ha destinado mayor montante económico en los presupuestos a estas actividades de formación.

Orduna también se ha referido a la situación del Centro de Emergencias, tras la decisión de encargar una auditoría externa que evalúe el proyecto. Hay que recordar que el pasado mes de enero, la Junta de Gobierno Local acordó un incremento del presupuesto de 7 % para afrontar un modificado que permitiera incrementar algunos aspectos del proyecto no recogidos cuando se aprobó el mismo a finales del pasado mandato. Sin embargo, una vez recibido el proyecto modificado, los servicios técnicos municipales determinaron que la valoración económica de estos cambios superaba el valor del incremento autorizado por la Junta de Gobierno. Estas modificaciones que reclama la constructora podrían superar el 15 % el incremento máximo que autoriza la normativa de contratos.

Por ello el equipo de gobierno esperará al informe de la auditoría para tomar una decisión, teniendo en cuenta que la empresa ha pedido ya un incremento sustancial con la obra apenas comenzada y que no dudará en instar la resolución del contrato si es necesario. La alcaldesa ha destacado que, en cualquier caso, la DGA mantiene su compromiso de inversión para este proyecto.