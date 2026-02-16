Ayerbe se posiciona en la Red de Pueblos Mágicos de España

LEER MÁS "Refollau", nuevo circuito XCO en Ayerbe

En 2026, tres municipios aragoneses, todos de la provincia de Teruel, han entrado a formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España: Aliaga, Belmonte de San José y Jabaloyas. Pero en el marco de la Feria Internacional de Turismo se dieron a conocer diferentes reconocimientos a municipios de la red como el Premio Nacional a la gestión y difusión del Turismo, a Pueblo Mágico de Aragón y a su Centro de Interpretación Ramón y Cajal como Lugar Mágico de España. Todos ellos han recaído en la localidad oscense de Ayerbe.

Para el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, pertenecer a la Red de Pueblos Mágicos de España “nos da mucha visibilidad, apoyo y asesoramiento a la oficina de turismo. Además, nos da la oportunidad de compartir experiencia con municipios de toda España, además de poner sobre la mesa problemas comunes que no necesariamente tienen que ver con el turismo”. Necesidades que ponen de manifiesto cómo las problemáticas en el medio rural son similares en toda España y que los pueblos de interior comparten inquietudes similares.

Uno de los reconocimientos obtenidos es para el Centro de Interpretación de Ramón y Cajal. Una apuesta del municipio por “dar a conocer su vida, su obra, su vivencia en Ayerbe y poder explicar al mundo todo lo que aportó y sigue aportando al mundo de la ciencia”, explica Biescas. “Él solía decir que Zaragoza era su ciudad y su pueblo era Ayerbe y lo llevó en el corazón allá donde iba”.

Entre los retos que tienen por delante, Antonio Biescas destaca que está el de seguir con el espíritu con el que llevan trabajando desde hace más de once años como el de “establecer la estructura necesaria, acorde al territorio, para dar servicio no sólo a Ayerbe sino también a todo su entorno”, como la comarca Hoya de Huesca y el Reino de los Mallos. La gastronomía, el patrimonio, actividades de montaña, son algunos de los condicionantes que atraen turismo a esta zona. “Al final hay que estar visibles, hace una buena promoción y que el visitante tenga siempre una puerta abierta y un servicio al que acceder”, asegura el alcalde de Ayerbe.