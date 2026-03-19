La Diputación de Huesca destina 1'7 millones de euros a mejorar carreteras afectadas por las lluvias

La Diputación Provincial de Huesca trabaja en cinco carreteras afectadas por las borrascas de los últimos meses donde las lluvias y nieves han provocado desprendimientos de taludes, grietas en el firme, daños en drenajes, así como escalones y deformaciones en el asfalto.

Una de esas carreteras es la N-260 en el acceso a Bergua donde un desprendimiento el pasado 20 de enero llegó a cortar la carretera. La intervención, de casi 300.000 euros, busca evitar que la inestabilidad de ese talud progrese. Entre otros trabajos, se han realizado acciones para hacer caer los materiales más peligrosos y se ha proyectado e instalado cables y bulones para asegurar la ladera. También se está trabajando para estabilizar el deslizamiento que afecta a 120 metros de la carretera HU-V-2201 entre Borau y Aísa. La inversión para esta obra es de 180.000 euros destinados a sanear y retirar el firme movilizado, ejecutar muros de escollera, mejorar el drenaje y reponer el pavimento y los sistemas de contención.

Intervención similar es la que se está realizando en el acceso a Acumuer desde Larrés. Allí, tras el temporal de septiembre de 2025 se detectaron varios deterioros en la carretera como asientos de varios terraplenes, grietas en el firme… daños agravados con las lluvias de enero y febrero de este año que han provocado nuevas deformaciones y deslizamientos del firme. En total, la DPH invertirá en ese acceso más de 300.000 euros.

Otra actuación de urgencia se lleva a cabo en Fonchanina, en el término municipal de Montanuy, donde a finales del año pasado se registró un deslizamiento que no pudo subsanarse por la nieve caída posteriormente. Las obras se han retomado ya, durarán cuatro meses, y la DPH invertirá en ellas 291.000 euros. Por último, ya han finalizado los trabajos para despejar el acceso a San Felices desde Agüero afectado también por un desprendimiento de piedras. La Diputación ha invertido 30.000 euros en retirar los escombros y reponer el firme.

Carretera Ilche-Monzón

De cara a los próximos meses, la Diputación está en proceso de adjudicar las obras de reconstrucción de firme y drenaje de las carreteras HU-V-8742 y HU-V-8741 en los términos municipales de Ilche y Monzón, mejorando los accesos a Morilla y a Monesma que el paso continuo de borrascas ha dejado también muy dañados. En este caso las obras consisten en acondicionar más de nueve kilómetros de carretera con una inversión de más de 600.000 euros.