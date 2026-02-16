Un nuevo desprendimiento corta durante horas la N-260 entre Aínsa y Boltaña

LEER MÁS La nieve dificulta la circulación por las carreteras aragonesas

Un desprendimiento de tierra y rocas ha cortado durante varias horas este lunes la carretera N-260 (Eje Pirenaico) entre Aínsa y Boltaña. El derrumbe se ha producido pasadas las 12 del mediodía como consecuencia de las intensas lluvias ocurridas en las últimas semanas. En concreto, se producía en el punto kilométrico 437 a la entrada de Aínsa, un tramo muy frecuentado que conecta el municipio con Boltaña, Graus y la zona de Campo, afortunadamente sin provocar daños personales.

La Unidad de Carreteras del Estado en Huesca se ocupaba de desplazar la maquinaria necesaria para despejar el vial afectado. En un primer momento se liberaba el carril exterior para dar paso alternativo, y previsiblemente, al final del día, se espera completar la limpieza total y restablecer el tráfico con normalidad por los dos carriles. Mientras se trabajaba en la zona, el tráfico ha quedado desviado por la carretera del núcleo de Guaso.

Precisamente, hace solo unos días el Ayuntamiento de Aínsa señalaba que las continuas lluvias registradas desde hace más de un mes están haciendo mella en muchos servicios e infraestructuras públicas en Aínsa-Sobrarbe, un municipio extenso, con 285 kilómetros cuadrados y 26 pueblos, donde los daños en accesos y las afecciones en abastecimientos de agua se multiplican tras los más de 240 metros cúbicos de agua registrados en las últimas semanas. Su alcalde Enrique Pueyo, estima que llevan más de 1 millón de euros destinados a subsanar todas estas deficiencias y pide apoyo a las administraciones superiores, DPH y Gobierno de Aragón.