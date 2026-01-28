La nieve dificulta la circulación por las carreteras aragonesas

LEER MÁS Francis podría dejar nieve en cotas bajas en amplias zonas de Aragón

El temporal viene acompañado con rachas de viento que superarán los 70 kilómetros/ hora en Bajo Aragón, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo y la Ibérica zaragozana. Según la DGT, 14 carreteras de la Comunidad tienen afecciones por nieve, la mayoría en la provincia de Teruel. Allí, las restricciones afectan a vías autonómicas y secundarias cercanas a Monreal del Campo, Perales de Alfambra, Santa Eulalia, Orihuela del Tremedal, Cella, y Bronchales, Villar del Cobo y Tramacastilla. El alcalde de Guadalaviar, Mariano Arbués, señala que el tráfico en esa zona es muy complicado.

La nieve ha obligado a suspender la ruta de transporte escolar entre Frías de Albarracín y Albarracín por culpa de la nieve y cuatro niños no han podido ir a clase. Además, han adelantado el regreso a casa de los alumnos de los colegios de la Sierra de Albarracín y Cedrillas

En Huesca, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-136 entre Formigal y el Portalet, la A-2611 entre Javierre y Espierba, y la A-2617 en Cerler. En Zaragoza, se ha cerrado por nieve una carretera provincial a la altura de Tarazona. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Arcadio Blasco, ha señalado que la cota de nieve subirá conforme avance el día.

El temporal de nieve también ha provocado que se limite la velocidad en tramo ferroviario entre Guadalajara y Calatayud por la nieve, lo que ha provocado retrasos de hasta más de dos horas.