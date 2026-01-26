Instalaza invertirá 30 millones de euros en Teruel

La compañía armamentística Instalaza, de referencia para el sector de la Defensa y con presencia en Zaragoza, plantea aumentar su implantación en Aragón. En concreto, prevé invertir 30 millones en la construcción de una fábrica de componentes para misiles en Teruel. Estaría en marcha en dos años y medio con 70 trabajadores, en alguna ubicación próxima a la autovía A-23.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, no confirma todavía esa información, pero reconoce que es "una buena noticia que una compañía como Instalaza quiera aprovechar el tirón del sector aeronáutico en Teruel, contribuyendo así a diversificar la economía de la provincia".

No es la única nueva inversión prevista en Teruel. Recientemente, se conoció la intención de Amazon Web Services de construir el que será el primer centro de datos en la provincia turolense.