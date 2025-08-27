Defensa invertirá 42 millones de euros en el aeropuerto de Teruel

El Gobierno de España va a invertir 42 millones de euros en el Aeropuerto de Teruel para crear un Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA), como parte del objetivo del Ministerio de Defensa de modernizar y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Este nuevo proyecto generará unos 350 empleos y permitirá un entrenamiento prioritario para el personal de aviación.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado hoy esta inversión en una visita al Aeropuerto de Teruel junto a la Secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y, en representación del Gobierno de Aragón, la vicepresidenta Mar Vaquero y el consejero Octavio López. Allí, Robles ha destacado la importancia de la cooperación institucional y la excelencia de los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte.

La elección de Teruel como ubicación para este nuevo centro se debe a criterios técnicos, según fuentes gubernamentales, como la seguridad, la disponibilidad de instalaciones aeronáuticas y suministro de servicios, así como la climatología y la baja densidad de tráfico aéreo. El CIEMA también permitirá integrar nuevas tecnologías y optimizar la interoperabilidad con aliados europeos y de la OTAN.