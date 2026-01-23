Los tractores llenan Zaragoza para clamar por Mercosur

Unos 400 tractores y más de 2.000 agricultores y ganaderos provenientes de distintos puntos de Aragón han tomado el centro de Zaragoza, en una movilización convocada por UAGA, UPA, ASAJA y ARAGA para protestar contra el acuerdo de Mercosur y el recorte de un 20% en los fondos de la PAC, que supondría perder hasta 100 millones de euros anuales en nuestra comunidad autónoma.

Los tractores han partido desde Avenida Pirineos y han llegado a Paseo de la Independencia por el Puente de Santiago. Desde allí, una comitiva a pie ha llevado las reivindicaciones al Departamento de Agricultura, en la plaza San Pedro Nolasco, y a la Delegación el Gobierno, en la Plaza del Pilar, donde se ha puesto voz al manifiesto reivindicativo.

Las organizaciones agrarias claman por unos acuerdos con reglas justas y sin competencia desleal, igualando las condiciones, y por una PAC fuerte, justa y con presupuesto. También por reducir la burocracia para agilizar la llegada de ayudas que garanticen la modernización y el relevo generacional.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, considera que las políticas tanto europeas como autonómicas tienen que ser “adecuadas” para que el sector pueda vivir “dignamente” y apostar por una agricultura familiar. Para el secretario general de ASAJA, Ramón Solanilla, Bruselas “legisla de espaldas al sector” y pide “unos precios justos”.

Por su parte, el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, advierte que acuerdos como Mercosur y los bajos precios no solo tiene efecto en los agricultores, “sino también en los consumidores”. Además, el presidente de ARAGA, Federico Lorente, asegura que el sector está diciendo “basta” a unas políticas que les usa como “moneda de cambio”.