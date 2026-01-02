Francis podría dejar nieve en cotas bajas en amplias zonas de Aragón

La borrasca Francis puede dejar nevadas en cotas “bastante” bajas este domingo y la madrugada del lunes, según la previsión de la AEMET. Hay activos ya avisos en la zona pirenaica.

En la última semana, cuatro personas han perdido la vida por aludes y el riesgo se mantiene. Las capas de nieve recién caída no se terminan de asentar, lo que puede provocar los desprendimientos, especialmente en laderas de sombra y por encima de los 2.000 metros. El delegado de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco, recuerda que es clave consultar los boletines y avisos antes de iniciar una actividad en la montaña.

Aunque los modelos indican la posibilidad de precipitaciones generalizadas en forma de nieve en amplias zonas, Blasco advierte de que “no se prevé una Filomena 2.0”. Aunque eso sí, podría nevar incluso en Zaragoza capital.

Desde la AEMET recomiendan estar muy pendientes de los avisos de Protección Civil y del estado de las carreteras para prevenir problemas en días complicados para el tráfico, en torno al final del puente de Año Nuevo y a las puertas de Reyes.

Precisamente, el operativo de vialidad del Ministerio de Transportes despliega casi 150 quitanieves y más de 22.000 toneladas de fundentes para mantener las carreteras aragonesas ante la nieve y el hielo. También dispone de 11 cañones antialudes, todos en la provincia de Huesca.