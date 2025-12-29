Ainhoa Martínez tiene claro el futuro de Villamanín tras el escándalo de la Lotería: "Ese pueblo tiene dinero, pero ahora está muerto"

El premio Gordo de la Lotería de Navidad dejó en la localidad leonesa de Villamanín una lluvia de millones gracias a las 450 participaciones del 79.432 que la comisión de fiestas del pueblo vendió a cinco euros cada una, aunque cada poseedor solo jugaba cuatro y el euro restante era el donativo.

Pero de la inicial alegría se pasó a la indignación tras conocerse que se vendieron 50 participaciones de más, sin respaldo de los décimos correspondientes.

Qué es lo que sucedió

Según ha explicado el alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales Canseco, al parecer, se extravió un talonario correspondiente a décimos que se habían vendido, por lo que no se devolvieron los décimos. "Eso es lo que ha pasado, nada más", recalcó en su momento el primer edil, y añadió que la Comisión de Fiestas no pudo denunciar este asunto porque no vieron que faltaba un talonario por presentar hasta después de la celebración del Sorteo del Gordo.

Cuando la Comisión de Fiestas hizo de nuevo el conteo tras la celebración del Sorteo se percató de que había 50 papeletas que se habían vendido de más.

En una reunión el pasado viernes con los afectados se propuso aminorar el premio de cada papeleta en 5.000 euros para que el banco pueda pagar a todo el mundo la cantidad con esta merma en vez del importe correspondiente.

Los miembros de la Comisión de Fiestas ya han entregado su premio personal y el décimo que tenían como organización (un total de dos millones), con el fin de que todos los vecinos puedan disfrutar cuanto antes de su premio, pero se ha establecido como condición que los vecinos y agraciados asuman la merma sin ningún tipo de denuncia.

No obstante, ahora mismo no se puede calcular la merma, porque hay que saber cuántas personas acuden a cobrar y aceptan el acuerdo, si bien el dinero habrá que depositarlo en el Juzgado, donde el juez hará el pago.

Consecuencias para el pueblo

En la tertulia de Más de uno ha sido ampliamente debatida esta situación que ha provocado momentos de gran tensión en el pueblo donde vecinos y familiares están dejando de hablarse.

"Ese pueblo ahora tiene dinero pero está muerto", así de tajante se ha pronunciado Ainhoa Martínez sobre lo que cabe augurarle a Villamanín después de este escándalo. Considera la periodista que lo que ha sucedido es "la reencarnación del Grinch" y traslada un mensaje de codicia lamentable.

En su opinión, no se puede hablar de estafa porque las papeletas sólo les han dejado 250 euros y que los vecinos han perdido la oportunidad de dar una mensaje de comunidad al aceptar todos un acuerdo y dejar de ganar un dinero que antes no tenían, que no lo tienen que poner de su propio bolsillo.

Entiende Ainhoa Martínez que a los jóvenes de la comisión de fiestas no le van a quedar ganas de organizar más actividades para el futuro después de esta mala experiencia y como consecuencia el pueblo perderá y lamenta que estos chavales no sólo se queden sin el premio sino que es probable que les busquen un lío judicial.