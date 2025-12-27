División vecinal en Villamanín tras el lío con el Gordo de la Lotería: "Ha sido un error, son chavales. Si hemos ganado el premio ha sido gracias a ellos"

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 dejó una lluvia de millones en la localidad leonesa de Villamanín, donde la Comisión de Fiestas vendió varias series del 79.432. Sin embargo, de la euforia se pasó a la indignación cuando se supo que 50 papeletas vendidas en participaciones de 5 euros no estaban respaldadas por los diez décimos correspondientes, por lo que, de los 35 millones que correspondían a las papeletas agraciadas, faltaban cuatro millones de euros.

¿El motivo? Un error provocado al imprimir más participaciones que las que correspondían a los décimos adquiridos. Las participaciones eran de 5 euros, con cuatro euros del premio destinados al comprador -80.000 euros- y un euro de donativo para las fiestas -20.000 euros-, y solo pueden ser abonados por la Comisión de Fiestas que los adquirió.

Acuerdo tras una tensa reunión

Tras conocerse el lío, la Comisión de Fiestas decidió celebrar una reunión en un bar de la localidad, el Hogar del Pensionista, a la que acudieron alrededor de 250 personas. Tras muchos momentos de tensión, se llegó a un acuerdo para que todos los agraciados con las participaciones del Gordo pudieran cobrar sus premios: los miembros de la Comisión renunciarían a dos millones de euros de su propio premio para minimizar el impacto económico entre los agraciados.

Fue aprobado por amplia mayoría (algunos vecinos votaron en contra), por lo que llegado el momento, los jóvenes entregarán su premio personal y el décimo que tienen como organización, lo que supone una cantidad total de dos millones de euros. Cuando todos los agraciados cobren su premio con la rebaja, la Comisión de Fiestas pondrá a disposición del resto de los ganadores el décimo que jugaba y sus premios personales.

Una merma de 2.400 euros por participación

Sin embargo, los vecinos que votaron en contra aseguraron que la renuncia de los jóvenes sólo cubre el 50% (dos millones). El otro 50% lo tendrían que asumir los portadores de las participaciones premiadas, que dejarían de percibir una cantidad del premio que les corresponde. Aún falta por concretar la cantidad exacta, pero se estima que podría ser entre 2.400 y 3.000 euros por participación. Esta cifra dependerá del número final de personas que acudan a cobrar el premio y acepten el acuerdo alcanzado en la asamblea vecinal.

Gritos y crisis de ansiedad

La reunión estuvo marcada por la tensión. Se prolongó cuatro horas y en ella, se profirieron gritos y algunos de los jóvenes de la Comisión de Fiestas sufrieron crisis de ansiedad. Incluso, alguno de ellos llegó a vomitar debido al nerviosismo provocado por la situación.

Según explicó Jaime Cantizano en 'Por fin' este viernes, la Guardia Civil llegó a ser convocada al encuentro ante la posibilidad de que se produjeran trifulcas o enfrentamientos.

División entre los vecinos

La tensión ha sido máxima desde que se conociera la noticia y ha provocado mucha división entre los vecinos. Los más críticos dicen que no confían en la información facilitada por la Comisión de Fiestas sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por aseguran que denunciarán si no cobran la totalidad del premio que jugaban.

Unos acusan a los jóvenes de estafar a los vecinos y otros ven esta acusación absurda ya que el beneficio sacado por vender esas papeletas sin décimo que las respaldase fue de 250 euros. La Comisión se defiende diciendo que todo se ha tratado de un "error" y pide disculpas a todos los afectados, al tiempo que niega la existencia de "fraude o trampa".

"Solo podemos decir que los voluntarios, casi todos jóvenes del pueblo, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos ha entendido e incluso mostrado su apoyo", añaden. Asimismo, piden "ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto".

Muchas personas se han mostrado empáticas al reconocer que "son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención" y han recordado que han puesto a disposición del resto de ganadores el décimo de la propia comisión y sus participaciones personales. "Más no pueden hacer", han asegurado en declaraciones a EFE. Los vecinos más prudentes, incluso, han recordado que el día 21 nadie tenía nada y que si han ganado el premio Gordo ha sido "gracias a la Comisión".