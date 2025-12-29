Lío con la lotería en Villamanín: los expertos apuntan a la vía judicial como solución al escándalo del Gordo

El acuerdo alcanzado en la reunión de vecinos afectados por el lío de la Lotería en Villamanín no ha acabado con la polémica. La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa vendió por error papeletas de más del número que sería el Gordo, distribuyendo 50 participaciones de las 450 que vendieron sin tener asignadas los diez décimos premiados correspondientes.

El fallo suponía la falta de cuatro millones de euros por repartir, lo que provocó la incertidumbre entre los vecinos que debían cobrar el primer premio de la Lotería de Navidad de este año.

La vía judicial, ¿solución? al conflicto en Villamanín

Ante el escándalo, la Comisión de Fiestas convocó a los afectados el pasado viernes con el objetivo de ser "transparentes" con la información y tratar de llegar a un acuerdo para que todos los agraciados puedan recibir el premio.

Alrededor de un centenar de asistentes acudieron al encuentro, en el que se propuso detraer el 10% del premio de cada participación (80.000 euros) para que todos pudieran cobrar.

No obstante, el acuerdo no fue aceptado por todos los presentes al ver reducido su premio. Los más críticos aseguran no fiarse de la información de la Comisión, mientras que otros muchos vecinos mostraron empatía con "chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención". Una Comisión que incluso puso a disposición del resto de ganadores sus propias participaciones personales.

La complejidad de la situación puede hacer que se recurra a los tribunales para una posible resolución. Muchos expertos apuntan incluso que sería la única solución con el objetivo de dirimir responsabilidades. Por ejemplo, la abogada Laura Fra, en declaraciones al Diario de León, asegura que no se es "peor vecino" por "ejercer un derecho reconocido por la ley".

"El que cobra dinero por una participación asume una obligación frente al comprador y los tribunales han reconocido de forma reiterada el derecho de los afectados a reclamar las cantidades", señala la abogada, que habla de la posibilidad de "gestión imprudente" y del "silencio institucional" del Ayuntamiento, al tratarse de una Comisión de Fiestas de vecinos para gestionar estas cantidades.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los afectados es Hacienda, ya que no está claro si los premiados tendrán que tributar por la participación inicial (80.000 euros) o la cantidad que finalmente se cobre.

La tensa reunión de vecinos tras el escándalo

La reunión vecinal de la pasada semana se prolongó durante cuatro horas en las que hubo máxima tensión e incluso ataques de ansiedad que sufrieron algunos de los jóvenes que forman parte de la Comisión de Fiestas.

Así, la euforia vecinal siguió a la división en esta pequeña localidad de menos de 100 habitantes. "Pedimos disculpas a todos los afectados, pero queremos dejar muy claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa", reza el último comunicado de la Comisión, que ha insistido que en sus miembros están “emocionados por la respuesta” del pueblo: "La mayoría de los asistentes nos han entendido e incluso mostrado su apoyo".

Por ello, han elogiado que una gran mayoría de los portadores de las participaciones hayan comprendido que la mejor solución es "ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto", para lo que se está trabajando en un "acuerdo justo, transparente y con todas las garantías legales, pues tendrá supervisión judicial, pensado en el bien común y en el futuro del pueblo", concluye el comunicado.