Cabalgata de Reyes en Zaragoza 2026: horario, recorrido y novedades

La cabalgata de los Reyes Magos llega con novedades a Zaragoza. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan, un año más, a las calles de la capital aragonesa. Bajo el título "Oro, Incienso y Mirra", un séquito de 417 personas acompañará las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar en un recorrido que tendrá la banda sonora compuesta por Ara Malikian y que aguarda muchas sorpresas en el recorrido.

Horario de la cabalgata

Los Reyes Magos llegarán a Zaragoza, concretamente a las escalinatas del Batallador a las 16:00 del lunes 5 de enero. El Embajador de Sus Majestades dará la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar en nombre todos los zaragozanos y visitantes que quieran acompañarles en esta llegada.

Como en años anteriores, la cabalgata comenzará a las 18:00 desde el CEIP Joaquín Costa. Media hora antes, a las 17:30, partirá la caravana comercial con los patrocinadores de la Navidad zaragozana

Un recorrido con novedades

Este año, con motivo de diversas obras que hay en la ciudad, se ha modificado el recorrido que realizarán los Reyes Magos por Zaragoza. La salida es el CEIP Joaquín Costa, en la calle Paseo María Agustín, 41.

A partir de ahí, la comitiva avanzará por General Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Alfonso I hasta la plaza del Pilar, donde Sus Majestades visitarán el Belén de Judea para depositar sus ofrendas a los pies del niño Jesús. Terminarán su recorrido subiendo al balcón del Ayuntamiento y dirigiendo unas palabras a los asistentes en la plaza del Pilar.

Lo nuevo de la cabalgata

Además, del recorrido, la cabalgata en Zaragoza cuenta con novedades como la participación de una representación de los componentes del Belén Viviente de Estadilla que llega con 55 figurantes. Entre ellos destacan músicos, soldados del ejército romano, oficios y personajes de la época.

Para este año se ha mejorado la iluminación, el sonido y los efectos especiales en las carrozas, además de la incorporación de una caseta del Pajarito Pinzón que vigilará a los niños para que se porten bien. La cabalgata comenzará también con un gran ángel anunciador.