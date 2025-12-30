El dinero de El Gordo de la lotería que hay en juego en Villamanín y las sospechas de los 'rebeldes': "Tanto ocultismo genera desconfianza"

La Lotería de Navidad ha dividido este año al pueblo de Villamanín. Todo era alegría el pasado 22 de diciembre cuando el sorteo agració con El Gordo al 79.432, el número que la Comisión de Fiestas había vendido para que jugaran los vecinos del municipio. Pero esa alegría duró solo unas horas.

Al día siguiente se conoció que una de las matrices no había sido correctamente validada, lo que dejaba sin premiar 50 participaciones y un desfalco de unos cuatro millones de euros que legalmente no se pueden cobrar.

Esto provocó un escándalo en el pueblo y un conflicto vecinal que ha escalado hasta apuntar a la vía judicial como solución más factible para el problema, a pesar de la Comisión de Fiestas ha emitido un comunicado en el que han asegurado que "jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa".

Los propios miembros de la comisión han rechazado a cobrar su parte del premio, lo que cubriría dos millones de euros, pero aún quedarían otros dos en juego para lo que se ha propuesto que cada vecino renuncie a una porcentaje de su premio, una idea que ha generado un profundo malestar en el pueblo.

Antonio es uno de estos vecinos que no quiere renunciar a parte de su premio y desliza la posibilidad de que se esté cometiendo una posible estafa acusando a la Comisión de Fiestas de estar ocultando información.

"Ha salido información que te genera dudas y ante la duda hay que demostrar que esto ha sido un error (…) No quieren identificar quién ha encontrado la matriz que aparece el día 23, no quieren decirnos dónde está el dinero (…) No quieren dar información ninguna. Tanto ocultismo genera desconfianza", explicaba este lunes en Y ahora Sonsoles.

El propio Antonio, que estuvo presente en la reunión en la que se intentó llegar a un acuerdo sobre el asunto, asegura que desde la Comisión de Fiestas mintieron sobre dónde se encontraba el dinero. "No nos quieren dar un documento que atestigüe que está en la caja de seguridad", explica.

Exculpa, eso sí, a los jóvenes de la Comisión de Fiestas y sospecha de miembros adultos de esta comisión. "Los niños no tienen culpa ninguna, les están intentando poner de pantalla. Los niños son niños y no van a hacer, ni pensar, ni manipular nada. Si ha habido una estafa es por parte de los adultos", dice.

Sobre la propuesta de renunciar a parte del premio para que todo el mundo pueda cobrarlo, Antonio considera que "es una cantidad importante para el día a día de cualquier persona, ya sea teniendo una participación o teniendo cinco. Siempre que sea proveniente de una estafa, un euro ya es mucho", sentencia.

"Si la culpa es de un error, demostradlo. Yo creo que la mayoría estaríamos dispuestos a cubrirlo, pero lo que no pueden hacer es ocultarnos cosas", pide un Antonio que asegura que existe "un miedo existencial en el pueblo a decir las cosas, nadie se atreve".

División entre los vecinos

Pero no todos los vecinos opinan como Antonio. En el programa Más vale tarde de La Sexta han podido hablar con personas que están a favor de renunciar a parte del premio para llegar a un acuerdo final entre las partes.

Es el caso de Ezequiel, que califica la situación como "muy triste". Su familia tiene cuatro papeletas y está a favor de ceder. "Estamos claramente en el bando de ceder. Gracias a estos chicos han traído el premio, aunque después han cometido un error monumental que están pagando. Estoy a favor de una quita y cobrar el 90%, me parece de cajón", explicaba este lunes.

Ezequiel asegura, además, que este es el sentir de la mayoría del pueblo: "Que tengamos 26 millones y pico de euros para un pueblo como Villamanín y no los cobremos es una pena muy grande (…) Perdemos un poco todos, pero si se pudiera conseguir cobrar el 90%... Es una cosa que te ha tocado y la mayoría de la gente creo que está a favor de esto".

Este vecino habla también de la "desagradable" reunión que se produjo el pasado viernes en la que se intentó llegar a un acuerdo. "Hubo muchos reproches a los chicos. Intentaron explicarlo. Tienen falta de experiencia, se precipitaron, tienen errores en las explicaciones... Es una situación sobrevenida y muy difícil para ellos (…) No se respetaban los turnos, había voces por los pasillos amenazando, una situación de mucha crispación...", explica Ezequiel.

Otro de los vecinos que ha hablado con Más Vale Tarde y que también está a favor de renunciar a parte del premio es Aitor, que compró dos papeletas y asegura querer llegar a un acuerdo. "Prefiero pájaro en mano que ciento volando y no quiero arruinarle la vida a nadie", explica.

Aitor entiende que haya gente que no esté de acuerdo y decida acudir a los tribunales en busca de cobrar el premio completo, aunque dice que eso lo que demostraría es que "es un avaricioso y que solo le importa el dinero".