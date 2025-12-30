VOTA Si fueras uno de los vecinos de Villamanín con papeleta agraciada con El Gordo ¿cómo reaccionarías tras el error de la comisión de fiestas?

No se habla de otra cosa. En el trabajo o en las múltiples reuniones familiares o con amigos que se están celebrando en estos días es inevitable que salga el tema de lo que ha pasado con la Lotería en Villamanín.

El pueblo leonés se ha hecho famoso a su pesar por el fatal error que cometió su comisión de fiestas al vender más participaciones del número 79432, que resultó ser el premio Gordo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre, que décimos se jugaban.

El error ha provocado un agujero de 4 millones de euros, correspondientes a 50 participaciones de cinco euros (cuatro para jugar y un euro de donativo para la comisión) de un premio de 80.000 euros por papeleta, que no estaban respaldados por los décimos correspondientes.

Un pueblo dividido

Esta situación "ha dividido al pueblo", como reconocen los propios vecinos, entre los que disculpan el error de unos jóvenes "sin mala intención" y los que ven falta de transparencia, quieren cobrar sus premios y no pueden mientras no se llegue a una solución.

Gran parte de los jóvenes que forman parte de la comisión de fiestas, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, llevan días sin coger el teléfono y alguno de ellos reconoce que ha perdido amigos. Por otro lado varios afectados han manifestado que piensan denunciar la situación una vez que hayan podido cobrar y conozcan la 'quita' que se realiza a su premio tras el reparto del décimo y los premios personales de la comisión.

Según una vecina afectada de la cercana localidad de Rodiezmo, la situación ha resucitado viejas rencillas familiares y vecinales que "siempre han estado ahí".

Qué soluciones se han propuesto

El pasado viernes la comisión de fiestas convocó a los afectados a una reunión, en la que se vivieron momentos de tensión, para llegar a una solución de consenso para los agraciados con las participaciones del número 79432.

En el encuentro, la comisión propuso una 'quita' en torno al 10 % para cada premio, con el fin de que todas las personas pudieran cobrar. También el reparto entre los agraciados del décimo que llevaba la comisión y los premios personales de los integrantes de la misma, siempre que no se denunciase. Así, la deuda se reducirá a dos millones de euros.

El acuerdo contó con un amplio consenso de los vecinos, al entender que los jóvenes "han cometido un error sin mala fe y han puesto encima de la mesa hasta sus propios premios", pero no se hizo público y por tanto no se conocen los detalles. La comisión se limitó a emitir un comunicado en el que piden la ayuda de todos para "cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto".

El alcalde del pueblo, Félix Álvaro Barreales, ha respaldado esta solución y ha hecho un llamamiento al consenso para que se acepte una 'quita' que permita cobrar a todos los ganadores

Qué harías si te encontraras en esta situación

El debate sobre lo que ha sucedido en Villamanín se ha trasladado a las tertulias en los medios de comunicación y ocupa horas de programación en los programas de televisión, de ahí que desde ondacero.es preguntemos a los oyentes y seguidores qué harían si fueran uno de los afectados: aceptarías una merma en el premio en favor de la paz social o reclamarías todo el dinero que le corresponde a tu participación.