Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026

2026 está a la vuelta de la esquina y con el nuevo año llega el periodo tradicional de rebajas de invierno a prácticamente todos los comercios.

Con el inicio de año, las tiendas aprovechan para realizar ofertas para que los consumidores se animen a comprar en estos días festivos por Navidad.

Calendario de las rebajas de invierno

No obstante, las fechas de las rebajas dependen de cada comunidad autónomas y de las marcas. El inicio tradicional es el 7 de enero, aunque muchos comercios adelantan las mismas, mientras que suelen acabar a principios del mes de marzo.

El Corte Inglés

A partir del 7 de enero, El Corte Inglés realiza ofertas en diversas secciones como tecnología, moda y hogar.

Zara

Las rebajas comienzan el 6 de enero a partir de las 18:00 horas en la app, mientras que a las 19:00 horas se dan a conocer en su web. El 7 de enero, en tiendas físicas.

Mango

Estrategia similar a la de otras tiendas, aunque desde el 5 de enero ya habrá rebajas para clientes registrados. El 7 de enero estarán disponible tanto online como en tienda.

H&M

Como es habitual, el 6 de enero ya estarán disponibles las ofertas para consumidores online a través de su página web, mientras que el día 7 de enero se podrán ver en tiendas físicas.

Otras tiendas

Otras firmas como Cortefiel, Springfield o Women Secret, da el pistoletazo de salida a los descuentos el 7 de enero y lo extiende hasta el 7 de marzo.

Hasta cuándo duran las rebajas de invierno