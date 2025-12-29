REBAJAS 2026

Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026

Como cada inicio de año, llega la nueva temporada de rebajas y son muchos los comercios que arrancan la campaña los primeros días de 2026.

¿Eres de los que creen que las rebajas ya no son lo que eran?

Consejos para evitar fraudes en la campaña de rebajas

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de las rebajas.
Imagen de archivo de las rebajas. | H.Bilbao / Europa Press

2026 está a la vuelta de la esquina y con el nuevo año llega el periodo tradicional de rebajas de invierno a prácticamente todos los comercios.

Con el inicio de año, las tiendas aprovechan para realizar ofertas para que los consumidores se animen a comprar en estos días festivos por Navidad.

Calendario de las rebajas de invierno

No obstante, las fechas de las rebajas dependen de cada comunidad autónomas y de las marcas. El inicio tradicional es el 7 de enero, aunque muchos comercios adelantan las mismas, mientras que suelen acabar a principios del mes de marzo.

El Corte Inglés

A partir del 7 de enero, El Corte Inglés realiza ofertas en diversas secciones como tecnología, moda y hogar.

Zara

Las rebajas comienzan el 6 de enero a partir de las 18:00 horas en la app, mientras que a las 19:00 horas se dan a conocer en su web. El 7 de enero, en tiendas físicas.

Mango

Estrategia similar a la de otras tiendas, aunque desde el 5 de enero ya habrá rebajas para clientes registrados. El 7 de enero estarán disponible tanto online como en tienda.

H&M

Como es habitual, el 6 de enero ya estarán disponibles las ofertas para consumidores online a través de su página web, mientras que el día 7 de enero se podrán ver en tiendas físicas.

Otras tiendas

Otras firmas como Cortefiel, Springfield o Women Secret, da el pistoletazo de salida a los descuentos el 7 de enero y lo extiende hasta el 7 de marzo.

Hasta cuándo duran las rebajas de invierno

  • Andalucía: Del 7 de enero al 7 de marzo.
  • Aragón: Del 6 de enero y terminarán en el mes de marzo.
  • Principado de Asturias: Del 7 de enero hasta el 6 de marzo, si son de apertura.
  • Islas Baleares: Dos meses a partir del 7 de enero o primer día laborable siguiente.
  • Canarias: Del 7 de enero al 6 de marzo.
  • Cantabria: Del 7 de enero al 6 de abril.
  • Castilla La Mancha: Del 7 de enero al 31 de marzo.
  • Castilla y León: Del 7 de enero al 6 de marzo.
  • Cataluña: Del 7 de enero al 6 de marzo.
  • Ceuta: Del 7 de enero hasta el 28 de febrero.
  • Comunidad Valenciana: Desde el primer día laborable después del 6 de enero hasta el segundo sábado del siguiente mes de marzo.
  • Extremadura: Del 7 de enero al 6 de marzo.
  • Galicia: Del 7 de enero al 7 de abril.
  • La Rioja: Del 7 de enero al 6 de marzo.
  • Madrid: Del 1 de enero al 31 de marzo.
  • Melilla: Del 7 de enero al 7 de marzo.
  • Murcia: Del 7 de enero al 7 de marzo.
  • Región de Murcia: Del 2 de enero al 1 de marzo.
  • Comunidad Foral de Navarra: Del 7 de enero al 6 de marzo.
  • País Vasco: Del 7 de enero al 31 de marzo.
