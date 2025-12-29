Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026

2026 está a la vuelta de la esquina y con el nuevo año llega el periodo tradicional de rebajas de invierno a prácticamente todos los comercios.
Con el inicio de año, las tiendas aprovechan para realizar ofertas para que los consumidores se animen a comprar en estos días festivos por Navidad.
Calendario de las rebajas de invierno
No obstante, las fechas de las rebajas dependen de cada comunidad autónomas y de las marcas. El inicio tradicional es el 7 de enero, aunque muchos comercios adelantan las mismas, mientras que suelen acabar a principios del mes de marzo.
El Corte Inglés
A partir del 7 de enero, El Corte Inglés realiza ofertas en diversas secciones como tecnología, moda y hogar.
Zara
Las rebajas comienzan el 6 de enero a partir de las 18:00 horas en la app, mientras que a las 19:00 horas se dan a conocer en su web. El 7 de enero, en tiendas físicas.
Mango
Estrategia similar a la de otras tiendas, aunque desde el 5 de enero ya habrá rebajas para clientes registrados. El 7 de enero estarán disponible tanto online como en tienda.
H&M
Como es habitual, el 6 de enero ya estarán disponibles las ofertas para consumidores online a través de su página web, mientras que el día 7 de enero se podrán ver en tiendas físicas.
Otras tiendas
Otras firmas como Cortefiel, Springfield o Women Secret, da el pistoletazo de salida a los descuentos el 7 de enero y lo extiende hasta el 7 de marzo.
Hasta cuándo duran las rebajas de invierno
- Andalucía: Del 7 de enero al 7 de marzo.
- Aragón: Del 6 de enero y terminarán en el mes de marzo.
- Principado de Asturias: Del 7 de enero hasta el 6 de marzo, si son de apertura.
- Islas Baleares: Dos meses a partir del 7 de enero o primer día laborable siguiente.
- Canarias: Del 7 de enero al 6 de marzo.
- Cantabria: Del 7 de enero al 6 de abril.
- Castilla La Mancha: Del 7 de enero al 31 de marzo.
- Castilla y León: Del 7 de enero al 6 de marzo.
- Cataluña: Del 7 de enero al 6 de marzo.
- Ceuta: Del 7 de enero hasta el 28 de febrero.
- Comunidad Valenciana: Desde el primer día laborable después del 6 de enero hasta el segundo sábado del siguiente mes de marzo.
- Extremadura: Del 7 de enero al 6 de marzo.
- Galicia: Del 7 de enero al 7 de abril.
- La Rioja: Del 7 de enero al 6 de marzo.
- Madrid: Del 1 de enero al 31 de marzo.
- Melilla: Del 7 de enero al 7 de marzo.
- Murcia: Del 7 de enero al 7 de marzo.
- Región de Murcia: Del 2 de enero al 1 de marzo.
- Comunidad Foral de Navarra: Del 7 de enero al 6 de marzo.
- País Vasco: Del 7 de enero al 31 de marzo.