Trucos para convertir 10 días de vacaciones en 31: así queda el calendario

Con el comienzo del nuevo año, una de las cosas que hay que planificar son las vacaciones. En función del convenio de cada empresa, los días varían, pero hay algo común en todo el mundo: intentar a aprovecharlos de la mejor manera posible. Para ello, la gente intenta librar viernes o lunes para alargar el fin de semana.

Si bien, en 2026, tal y como caen los festivos, existe la posibilidad de convertir 10 días de vacaciones en 31 de forma totalmente legal. A continuación, una explicación detallada de los días que mejor conviene librar para aprovechar mejor las vacaciones, tal y como ha explicado Mónica Chaparro en JELO. Cabe destacar que, en muchas ocasiones, esto solo aplica si trabajas de lunes a viernes.

La clave está en empalmar los festivos con los días anteriores o posteriores

En enero, aprovechando que el 6 es martes, intenta pedir libre el 5 de enero, que es lunes. De esta manera, librarás sábado, domingo, lunes y martes. Un buen puente en plena época navideña, perfecto para vivir los días más mágicos del año con tus hijos -si los tienes- o de la manera que más te guste.

En febrero no hay festivos, así que hay que pasar directamente a marzo y abril. Este año la Semana Santa cae en la primera semana de abril. Por lo tanto, como el Viernes Santo -que es festivo nacional- es el 3 de abril, puedes solicitar el 31 de marzo, el 1, 2 y el 6 de abril, martes, miércoles y lunes respectivamente y así podrás disfrutar de hasta siete días libres.

El siguiente truco llega en el mes de mayo aprovechando el Día del Trabajador, que en 2026 cae en viernes. Si tienes la oportunidad, intenta librar el 31 de marzo, que es jueves, para así empalmar cuatro días de vacaciones.

En la próxima Navidad cabe la posibilidad de librar 10 días seguidos

En los siguientes meses no hay ningún festivo, porque el 15 de agosto este año es sábado y, además, en esa época la mayoría de la gente ya ha disfrutado o está disfrutando de sus vacaciones de verano. Hay que mirar el mes de octubre. En 2026, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es lunes, así que para juntar cuatro días seguidos, la clave es pedir libre el viernes 9 de octubre.

Para terminar, llega el mes de diciembre, con el puente más esperado del año y las vacaciones de Navidad. El año que viene, el puente de la Constitución -6 y 8 de diciembre- cae en domingo y martes respectivamente, por lo que para hacerlo un poco más largo, solicita el lunes 7 de diciembre y así tendrás cuatro días libres.

En cuando a Navidad, en 2026 el 25 de diciembre es viernes, y como según las cuentas todavía quedan disponibles tres días, puedes solicitar el 28, 29 y 30 y así enlazar hasta seis días. Luego llega el 31, que en algunas empresas cierran su actividad, y el 1 de enero, que es festivo nacional, por lo que los más afortunados pueden juntar hasta 10 días libres en total.