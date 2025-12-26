Cristina Pedroche desvela nuevos detalles sobre su vestido de Nochevieja: "Estoy sudando ya"

Faltan pocos días para que se desvele uno de los misterios más esperados de cada Nochevieja: el vestido que llevará Cristina Pedroche para despedir 2025 junto a Alberto Chicote en el programa especial que emitirá Antena 3.

Su look genera una gran expectación no sólo fuera de las puertas de Atresmedia, sino también dentro, y prueba de ello son las preguntas que ha recibido por parte de sus compañeros de Zapeando, del que es colaboradora.

"¿Más ética o estética?"

"Estoy sudando ya", ha dicho Pedroche antes de que Dani Martín le hiciese la pregunta que todos querían saber. El presentador quería saber si en su traje de este año había "más ética o estética", a lo que ella ha respondido que había "todo" porque iba "de la mano".

Pocos detalles ha dado, ante las protestas de sus compañeros: "Es imposible sacarle...", se ha quejado Mateo, a lo que la presentadora ha añadido "es que es un discurso muy potente". "Maravilla", ha añadido Miki Nadal, que está entre los afortunados que ya han podido ver el vestido que llevará Cristina Pedroche la noche del 31 de diciembre.

Las pistas del vestido: su "mascletá"

Hace unos días, Cristina Pedroche también acudió al programa 'El Hormiguero', con Pablo Motos, en el que dio más pistas sobre su esperado vestido, diseñado -como todos los años- por Josie. Mientras contestaba a las preguntas juntando al despiste, sí que explicó que Josie había empezado a idear el look en febrero y, desde entonces, había ido convenciéndola: "No me veo preparada", aseguró.

"Voy a romper con todo porque se rompe el ciclo. Son doce campanadas, doce uvas, doce meses", dijo la presentadora, quien reveló además que el número 12 también cumplía un papel fundamental. Como si fuera su "mascletá", añadió en la entrevista.