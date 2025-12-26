Consulta el mapa en tiempo real de las carreteras afectadas por el temporal de nieve y hielo en España

Una treintena de carreteras españolas se encuentran afectadas por el hielo y la nieve, que han obligado a cerrar 11 de ellas, mientras que en 14 era obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Todo ello, en una jornada en la que arranca la segunda fase de la operación de tráfico de Navidad, en la que la DGT prevé más de ocho millones de desplazamientos de largo recorrido.

Las carreteras afectadas por hielo y nieve

Así, se encuentran cerradas por nevada la AL-5405 entre La Estación y Las Adelfas (Almería) y la CO-4 entre Covadonga y Zardón (Asturias).

En la provincia de Burgos, estaban afectadas por nevada la BU-570 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco, la BU-571 entre Río Trueba y Río de la Sía y la BU-572 en Río de Lunada, y en la de Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario.

Igualmente, en la provincia de Navarra, entre los kilómetros 51 y 59 de la NA-137 a la altura de Isaba, la NA-201 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Por hielo, estaban cerradas la AL-5402 entre Bayárcal (Almería) y Laroles (Granada) y el puerto de montaña de la A-4025 en Sierra Nevada entre los kilómetros 0 y 7,35. Era obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la carretera del Duque (A-4030) en Granada.

Huesca

Además en la provincia de Huesca en la A-138 entre Salinas de Bielsa y Parzán, en la A-2617 entre Benasque y Cerler y en la N-260a entre Fiscal y Biescas.

Asturias

En Asturias, en la AS-117 entre Tarna y El Tozu, en la AS-213 en el puerto de Leitariegos y en la AS-348 en Centenale; en Cantabria en la CA-183 en Abiada, en la CA-280 entre Saja y Soto y en la CA-281 entre La Lastra y Cueva.

Castilla y León

Asimismo, en Salamanca en la DSA-180 entre La Hoya y Navacarros y en la SA-203 entre el Cabaco y Peña de Francia.

Cataluña

Finalmente, en la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona) y entre los kilómetros 47 y 51 de la NA-137 a la altura de Isaba.

Hasta 8,3 millones de desplazamientos

La segunda fase de la operación de tráfico arranca a las 15:00 horas de este viernes con una previsión de 8.360.000 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 1 de enero. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que hasta el día 6 las carreteras registrarán casi 14 millones de desplazamientos, de los cuales 5,5 millones se producirán en la tercera y última fase del dispositivo entre el 2 y el 6 de enero.

Las horas más desfavorables para viajar en el inicio de la segunda fase de la operación de Navidad se concentrarán entre las 18 y las 21 horas de este viernes 26, entre las 10 y las 13 horas del sábado 27 y entre las 19y las 21 horas del domingo 28 de diciembre.

Para que todos los desplazamientos por carretera, motivados por la coincidencia en estos días de las fiestas navideñas, reuniones familiares y vacaciones escolares y universitarias, se realicen de la forma "más ordenada, fluida y segura posible", Tráfico ha previsto entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Las recomendaciones de la DGT para los viajes

Tráfico recuerda que es fundamental abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas siempre que se vaya conducir y mantener la atención plena en todo trayecto, también en los cortos y, especialmente, en los nocturnos. Se recuerda además que, a partir del 1 de enero de 2026, la V-16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.

Se recomienda también planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es, en Twitter --@DGTes e @InformacionDGT-- y en el teléfono 011.

Además, es importante prestar atención a la circulación en invierno, teniendo en cuenta que las posibles condiciones meteorológicas adversas pueden sorprender en cualquier momento, "para lo que es necesario llevar los elementos imprescindibles para circular con ellas".

Diez muertos en carretera en la primera fase de Tráfico

Diez personas perdieron la vida en siniestros viales registrados en las carreteras españolas durante la primera fase del dispositivo especial de Tráfico sobre regulación, vigilancia y control del tráfico para las fechas navideñas.

Entre las 15.00 horas del pasado viernes 19 de diciembre y las 24.00 horas de este jueves, día de Navidad, se produjeron 10 siniestros en las vías interurbanas de España, en los que fallecieron otras tantas personas, según informaron este viernes a Servimedia fuentes de la DGT.

Cinco de las víctimas mortales se contabilizaron durante el pasado fin de semana: una el viernes, tres el sábado y una el domingo.