Las felicitaciones navideñas del Gobierno: el inclusivo mensaje de Sánchez o la postal de Puente con IA

El Gobierno ha aprovechado la llegada de la Navidad para lanzar sus mensajes de felicitación a los ciudadanos, con estilos muy distintos entre sus principales miembros. Desde el tono inclusivo y multilingüe del presidente, Pedro Sánchez, hasta la postal generada con inteligencia artificial del ministro de Transportes, Óscar Puente, las redes sociales se han convertido en el principal escaparate de los buenos deseos institucionales.

Pedro Sánchez ha difundido un vídeo dirigido a la ciudadanía en el que ha querido subrayar la diversidad de formas de vivir estas fechas. "Celebres con quién celebres, estés donde estés, decores como decores o si no lo haces... cantes, bailes o seas más de acompañar con palmas. Comas lo que comas, o si cambias las uvas por otra cosa", ha enumerado el jefe del Ejecutivo, antes de desear unas felices fiestas "las felicites como las felicites, en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español".

"Las vivas como las vivas, ¡felices fiestas!", concluye el mensaje, que Sánchez ha compartido felicitando las fechas en varias lenguas cooficiales. El presidente ha tenido además palabras de ánimo para quienes estudian en estas fechas y un agradecimiento especial a quienes trabajan para que las fiestas se desarrollen "de manera tranquila, segura y alegre". El mensaje ha sido reposteado en redes por varios ministros, como Elma Saiz, Óscar López o Diana Morant.

Más allá del mensaje general a la ciudadanía, Sánchez ha mantenido también la tradicional videoconferencia navideña con las misiones militares desplegadas en el exterior. En ese encuentro, el presidente ha trasladado su felicitación y reconocimiento a los efectivos, a quienes ha definido como "la mejor versión de España". Ha agradecido la labor de los más de 20.000 militares que han participado en misiones internacionales en 2025 y ha destacado su papel tanto en el exterior como en emergencias dentro del país, como los grandes incendios del pasado verano. "Vuestra sola presencia ya traía confianza, seguridad y esperanza a la gente", ha subrayado.

Muy diferente ha sido el enfoque elegido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha optado por una felicitación breve y visual. "Feliz Navidad y felices viajes", ha escrito en su perfil de X, acompañando el mensaje con una imagen de sí mismo frente a un tren navideño, creada mediante inteligencia artificial, como él ha reconocido a un usuario que le reprochaba un mal uso de photoshop.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha compartido su mensaje navideño en redes sociales, con un tono institucional y conciliador. "Feliz Navidad con vuestros seres queridos. Que estas fiestas nos inspiren a seguir construyendo sociedades democráticas, pacíficas, tolerantes e igualitarias", ha señalado, cerrando su felicitación con un "Felices fiestas" repetido en varias lenguas cooficiales.