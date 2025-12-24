El dardo de Alsina a Óscar Puente: "El 'sobradismo' desmerece a quien recurre a él para rebatir cualquier postura crítica"

Carlos Alsina ha puesto el foco en la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, y en su forma de responder a las críticas internas, como las planteadas en los últimos días por el exministro Jordi Sevilla.

Alsina ha ironizado sobre la tesis que, a su juicio, se desliza desde el entorno del Gobierno para explicar los malos resultados electorales: que los votantes de derechas no son conscientes de lo que han votado porque las políticas del Ejecutivo central amortiguan los efectos de las decisiones de los gobiernos autonómicos. "A ver si se entiende, como diría Óscar Puente: los votantes no sufren, no ven lo perjudicial que es para ellos lo que han votado gracias a las políticas benéficas del gobierno central que los mantienen ciegos", ha resumido con sarcasmo.

El periodista ha incidido: "Ciudadanos, votantes, ¿qué os pasa, que no lo veis? Votáis a vuestro enemigo y es el gobierno sanchista el que os salva. Y eso tampoco lo queréis ver". Una estrategia que Alsina ha definido como novedosa pero arriesgada: "Decirle al elector que no se entera".

En su análisis, Alsina también ha cuestionado el argumento recurrente de que el verdadero problema lo tiene el PP por su dependencia de Vox para gobernar en las comunidades autónomas. Ha enumerado los distintos territorios en los que la derecha necesitará pactos, para lanzar después una pregunta directa: "Perdón por la pregunta, pero el PSOE ¿a quién necesitará para gobernar?". Su respuesta ha sido contundente: "A nadie, porque con nadie alcanzaría el mínimo de escaños necesario para gobernar ni Extremadura, ni Aragón, ni Castilla y León, ni Andalucía. Ni Galicia. Ni Madrid. Ni la Comunidad Valenciana. Ni la Región de Murcia".

Alsina ha enlazado esta reflexión con la reciente respuesta de Óscar Puente a Jordi Sevilla, cuando el ministro le sugirió, con ironía, que acudiera a las sedes socialistas a recoger firmas para su manifiesto crítico, insinuando que no las pisa "desde la primera comunión". Un comentario que, para el periodista, ejemplifica un problema más profundo de actitud política.

"Ir a las sedes socialistas estos días debe de ser un ejercicio interesante", ha señalado Alsina, citando como ejemplo Badajoz, donde Vox ha superado al PSOE en las urnas. Y ha lanzado el dardo más directo al ministro de Transportes: "El sobradismo igual ayuda a ganarse el aplauso de la parroquia más cafetera, o más tuitera, pero desmerece a quien recurre a él para rebatir cualquier postura crítica".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Finalmente, Alsina ha apuntado a lo que considera el debate de fondo que el PSOE sigue evitando. A su juicio, en Ferraz se insiste en descalificar a las voces críticas,"si Madina es un resentido, Sevilla un ovni o García Page una mosca cojonera", en lugar de afrontar la cuestión clave, por qué la derecha está arrebatando al PSOE las opciones de gobernar en la mayor parte del país.