La recomendación de Rodríguez Ibarra a Óscar Puente: "Por favor, respeto a la discrepancia"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, su reacción irónica al anuncio de Jordi Sevilla de impulsar un manifiesto crítico con el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE. En una entrevista en Más de Uno con Carlos Alsina, Ibarra ha defendido el debate interno y ha pedido respeto para las posiciones discrepantes dentro del partido.

Tras la debacle en Extremadura el exministro socialista Jordi Sevilla anunció que prepara para primeros de año un manifiesto con el que pretende sentar las bases de una posible alternativa a Pedro Sánchez como secretario general, con el objetivo de "recuperar al PSOE para una política socialdemócrata".

Óscar Puente no tardó en responder a la información con un mensaje irónico en redes sociales. "Le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador", escribió el ministro, restando credibilidad a la iniciativa de Sevilla.

Una reacción que Rodríguez Ibarra ha lamentado. "Me parece bien que se hagan manifiestos y sería bueno que apareciera alguien que aspire a ser secretario general del PSOE y poder contrastar y debatir", ha señalado. El expresidente extremeño ha criticado que desde el Gobierno o la dirección del partido se desautorice o ataque a quienes expresan opiniones distintas. "Esto de que cuando alguien habla salga Puente o cualquiera de estos desautorizando o insultando no lo había visto nunca", ha añadido.

Ibarra ha apelado incluso a la tradición para hacer una recomendación al ministro de Transportes. "Le recomiendo a Óscar Puente que lea a Rosa Luxemburgo, la creadora del partido socialdemócrata alemán que se pasó al comunista. Ella decía que la libertad de expresión solo es posible si la ejerce el discrepante, así que respeto a la discrepancia", ha afirmado.

Jordi Sevilla se ha convertido en una de las voces más críticas con Pedro Sánchez dentro del PSOE. En una entrevista en Más de Uno, admitió que no garantiza su apoyo electoral al presidente del Gobierno en unas futuras elecciones y aseguró que en el partido existe desencanto. "Yo sigo militando en el PSOE, pero veo desencanto, gente que se ha ido yendo y que al final el partido ya no existe, es Pedro Sánchez", dijo entonces.

El exministro también calificó al Ejecutivo de "populista" y criticó que el crecimiento económico no se esté traduciendo en mejoras reales para la mayoría de la población, al no aplicarse, a su juicio, políticas de redistribución propias de la socialdemocracia.

Rodríguez Ibarra ha insistido en que el PSOE debe asumir el debate interno sin descalificaciones y con respeto a quienes discrepan. Asimismo, ha lamentado la visión nacional de Pedro Sánchez con su "desprecio" a las autonomías, porque desde su punto de vista, es precisamente en las elecciones autonómicas en las que se deciden los derechos de los ciudadanos.