Ibarra critica el "desprecio" de Sánchez por las autonomías y atribuye a las políticas del Gobierno la debacle en Extremadura: "No se entienden"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha propuesto una abstención negociada" del PSOE, que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, a cambio de introducir factores esenciales del programa de gobierno socialista. Ibarra ha defendido su postura en Más de Uno con Carlos Alsina.

Confiesa que ve la situación tras las elecciones "con muchísima preocupación" porque "la responsabilidad de un dirigente o militante socialista es analizar la realidad y las consecuencias que podrían derivarse de la no actuación del PSOE".

Considera que la postura de su partido condenaría a los ciudadanos a algo que hay que evitar a toda costa: "Si todos los partidos hicieran lo que queremos hacer nosotros, por lo visto, habría una investidura fallida y tendríamos que ir a unas segundas elecciones. Eso no le interesa a Extremadura. Habrá que hacer algo para evitar ir a unas elecciones que hace perder seis meses a la región"

La otra alternativa es dejar que PP y Vox pacten un gobierno autonómico, lo que tampoco ve como una opción: "En segundo lugar, imaginemos que el PP elige como socio a Vox. Todo lo que hemos hecho durante 36 años corre riesgo de desmoronarse si Vox mete las manos en el Gobierno del PP. Ya hemos visto lo que está pasando con la Diputación en los sistemas más bajos".

"Sufrimos mucho para hacer que una región que perdió el orgullo, la dignidad lo haya conseguido. Hay que hacer todo lo posible para que no haya elecciones y para que Vox meta mano en el Gobierno del PP", añade.

Su propuesta de abstención no ha tenido acogida en algunos territorios, pero irónicamente contrapone que para otros asuntos sí han pactado: "La Diputación de Cáceres es opuesta a negociar con el PP y resulta que han aprobado sus presupuestos con unanimidad junto al PP. Por qué ellos pueden negociar y el PSOE de Extremadura no. Con el resultado de estas elecciones podríamos gobernar en muchos ayuntamientos, pero si hay PP-Vox nos quedamos sin ninguno".

Desmiente a Montse Mínguez que en su valoración señaló que la abstención o no es un asunto que es consultado a los militantes: "La portavoz del PSOE dijo que estos temas los dirige los militantes. A mí nadie me ha preguntado ni los pactos con Sumar ni con Podemos ¿Será verdad que se lo cree ella? Daría la sensación que al Gobierno le interesa que Vox meta las manos en el gobierno de Extremadura. Yo no tengo ganas porque echaría a perder todo lo que hicimos Guillermo y yo".

Parte de la caída se ha atribuido a la candidatura de Gallardo: "En el año 23 llevamos un candidato excelente y perdimos porque perdimos seis diputados. Ahora por lo visto llevábamos un mal candidato. Eso dicen las estadísticas que te hace perder tres escaños. Pero eso no justifica toda la caída".

Cree que hay un factor mucho más decisivo en el mal resultado: "Las políticas que está haciendo el Gobierno de España en Extremadura no se entienden. El Gobierno ha influido decisivamente. Illa dice que hay que ir a principio de ordinalidad, ir a negociar con un prófugo de la justicia... Eso no se entiende".

"Con un Gobierno progresista las cosas deberían hacerse de otra manera. Sobre todo con los jóvenes. Nuestros hijos comienzan a ir a un mundo que no están acostumbrados, con unas diferencias que no existían", critica.

Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre el resultado en Extremadura y transmite la sensación que no le importa lo que pase en las elecciones autonómicas y solo se enfoca en las generales: "Es despreciar a las autonomías pensar que lo importante es lo que pase en las generales. Lo importante es lo que pase en las autonomías que es dónde la gente se juega sus derechos. Es un desprecio a las autonomías que el presidente debe hacérselo mirar. 121 ó 85 diputados es casi nada, yo vengo de una cultura que teníamos hasta 202 diputados", critica.

Jordi Sevilla ha presentado una alternativa que ha tenido respuesta de Óscar Puente que le ha espetado con irónica que va a tener mucho apoyo. Ibarra lamenta la reacción del ministro de Transportes: "Me parece bien que se hagan manifiestos y sería bueno que apareciera alguien que aspire a ser secretario general del PSOE y poder contrastar y debatir. Esto de que cuando alguien habla salga Puente o cualquiera de estos desautorizando o insultando no lo había visto nunca. Le recomiendo a Óscar Puente que lea a Rosa Luxemburgo, la creadora del partido socialdemócrata alemán que se pasó al comunista. Ella decía, la libertad de expresión solo es posible si la ejerce el discrepante, así que respeto a la discrepancia".