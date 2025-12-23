Óscar Puente responde a su manera al manifiesto de Jordi Sevilla: "Va a tener un éxito arrollador"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a ser protagonista este martes por su actividad en redes sociales, donde ha respondido a una noticia que recoge una medida que llevará a cabo el ex ministro socialista Jordi Sevilla en las próximas semanas para hacer frente a Pedro Sánchez.

Y es que este mismo martes hemos conocido que Sevilla está preparando para primeros de año un manifiesto que siente las bases de una posible alternativa a Pedro Sánchez como líder del partido con el objetivo de "recuperar al PSOE para una política socialdemócrata".

"Le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador", ha ironizado Puente en un mensaje en redes sociales.

Y es que en las últimas semanas, Jordi Sevilla ha sido una de las voces socialistas más críticas con el presidente del Gobierno llegando incluso a señalar que es el momento de empezar a plantear un cambio en el liderazgo del PSOE y que no garantiza su apoyo electoral a Sánchez en unas futuras elecciones.

Sevilla estuvo hace unas semanas en Más de Uno, con Carlos Alsina, donde abordó la crisis interna del PSOE y reconoció que existe cierta sensación dentro del partido de que la etapa de Sánchez está finalizando.

"Yo sigo militando en el PSOE, pero veo desencanto, gente que se ha ido yendo y que al final el partido ya no existe, es Pedro Sánchez", dijo entonces un Sevilla que puso el foco en que el presidente del Gobierno "está cada vez más encerrado en sí mismo y en su burbuja de próximos".

El ex ministro calificó al gobierno como "populista" y señaló que no se están aplicando políticas de redistribución socialdemócrata porque el avance económico de la economía en general no se traduce en mejoras para la mayoría de la población.