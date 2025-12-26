Así quedan las nuevas cuantías del ingreso mínimo en 2026 con la subida del 11,4%

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado aumentar un 11,4% el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026, según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

También ha dado luz verde a la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%, precisó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cómo quedan las cuantías el ingreso mínimo vital

Unidad no monoparental

Aplicando un incremento del 11,4 % a cada importe mensual, la cuantía quedaría así:

Un adulto: 733,91 €

Un adulto y un menor: 954,10 €

Un adulto y dos menores: 1.174,27 €

Un adulto y tres menores: 1.394,45 €

Un adulto y más de tres menores: 1.614,62 €

Dos adultos: 954,10 €

Dos adultos y un menor: 1.174,27 €

Dos adultos y dos menores: 1.394,45 €

Dos adultos y más de dos menores: 1.614,62 €

Tres adultos: 1.174,27 €

Tres adultos y un menor: 1.394,45 €

Tres adultos y más de dos menores: 1.614,62 €

Cuatro adultos: 1.394,45 €

Cuatro adultos y un menor: 1.614,62 €

Otros: 1.614,62 €

Unidad monoparental

Aplicando un incremento del 11,4 % a los importes mensuales, quedaría así: