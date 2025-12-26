IMG

Así quedan las nuevas cuantías del ingreso mínimo en 2026 con la subida del 11,4%

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley mucho más amplio para el mantenimiento del llamado 'escudo social'.

Entra en vigor la prórroga del escudo social aprobada en el Consejo de Ministros

ondacero.es

Madrid |

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz | EFE/Chema Moya

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado aumentar un 11,4% el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026, según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

También ha dado luz verde a la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%, precisó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cómo quedan las cuantías el ingreso mínimo vital

Unidad no monoparental

Aplicando un incremento del 11,4 % a cada importe mensual, la cuantía quedaría así:

  • Un adulto: 733,91 €
  • Un adulto y un menor: 954,10 €
  • Un adulto y dos menores: 1.174,27 €
  • Un adulto y tres menores: 1.394,45 €
  • Un adulto y más de tres menores: 1.614,62 €
  • Dos adultos: 954,10 €
  • Dos adultos y un menor: 1.174,27 €
  • Dos adultos y dos menores: 1.394,45 €
  • Dos adultos y más de dos menores: 1.614,62 €
  • Tres adultos: 1.174,27 €
  • Tres adultos y un menor: 1.394,45 €
  • Tres adultos y más de dos menores: 1.614,62 €
  • Cuatro adultos: 1.394,45 €
  • Cuatro adultos y un menor: 1.614,62 €
  • Otros: 1.614,62 €

Unidad monoparental

Aplicando un incremento del 11,4 % a los importes mensuales, quedaría así:

  • Un adulto y un menor: 1.115,56 €
  • Un adulto y dos menores: 1.335,73 €
  • Un adulto y tres menores: 1.555,91 €
  • Un adulto y cuatro o más menores: 1.776,08 €
