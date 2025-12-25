Entra en vigor la prórroga del escudo social aprobada en el Consejo de Ministros

El real-decreto ley de prórroga del escudo social aprobado por el Consejo de Ministros ya ha entrado en vigor, según la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado en rueda de prensa que "el Gobierno trabaja con ese aval para prorrogar esas medidas y seguir contando con los consensos necesarios para ello".

La disposición quinta determina que el capítulo III del decreto, que incorpora pensiones y otras prestaciones públicas, entrará en vigor a partir del 1 de enero, mientras que la modificación de la disposición de Ley General de la Seguridad Social que amplía un año más que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo entrará en vigor a partir del 29 de diciembre.

En este caso puntual se acelera su entrada en vigor porque sino la medida decaería el 28 de diciembre "con las importantes consecuencias que ello provocaría en los Servicios Públicos de Salud ante la falta de personal sanitario en dichas áreas". Aunque entra en vigor la prórroga del escudo social según lo establecido en el calendario del BOE, el 'macrodecreto' tiene que ser sometido a votación en el Congreso.

Prórroga del SMI

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha mostrado convencida de lograrlo, ya que en anteriores ocasiones han conseguido la mayoría necesaria para ello. Con esa prórroga del escudo social se ha aprobado la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "hasta tanto se apruebe el real decreto que fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026".

El SMI actualmente está fijado en 1.184 euros en 14 pagas. Aunque, tal y como ha recordado la Dirección General de Trabajo, el Gobierno ha señalado que el SMI no decae por el simple transcurso del plazo de vigencia del real decreto anual que lo fija -este año se había establecido como periodo de vigencia entre el 1 de enero y 31 diciembre de 2025-.

Así las cosas, el SMI empezará con 1.184 euros mensuales en 2026 a la espera de ajustarse al alza después de que se reúnan los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo después de Navidad.

Otras medidas como la moratoria de desahucios o la prohibición del corte de suministros básicos

Este real-decreto también contempla la prórroga de las medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, como la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico.

La moratoria de desahucios para familias vulnerables beneficia a unas 60.000 familias y se ha ido prorrogando en los últimos seis años. Esta última, que la venía reclamando Podemos, Sumar y ERC entre otros, ha sido pactada entre el Ejecutivo y EH Bildu, además de los cortes de suministros básicos y el bono social.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacer campaña" con el SMI y el escudo social, después de que les costara "sangre, sudor y lágrimas" sacar adelante estas medidas en la anterior legislatura. "Pedro Sánchez sigue haciendo campaña con la subida al salario mínimo que le exigió Podemos; con el escudo social que le exigió Podemos", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.