Los mensajes entre Mazón y Feijóo de 20:08 a 23:29 horas la noche de la DANA: "Un puto desastre va a ser esto presi"

El expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón se intercambió mensajes de 'whastapps' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20.08 horas hasta las 23.29 del 29 de octubre de 2024, día de la trágica dana en la provincia de Valencia que dejó 230 fallecidos, en los que le relataba la gravedad de la catástrofe. "Un puto desastre va a ser esto presi", sentenció el entonces dirigente autonómico.

Feijóo ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, los mensajes de 'whatsapps' que se envió con el expresidente valenciano el día de la tragedia, y ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero como testigo se produzca por medios telemáticos.

El líder del PP ha remitido un acta notarial a la jueza "que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident'", así como un documento con el contexto de las conversaciones que se produjeron "para su mejor comprensión".

Los mensajes entre Mazón y Feijóo: "Se está jodiendo cada minuto"

En el escrito, Feijóo ha explicado que fue él quien inició a las 19.59 horas el primer contacto con Mazón el día de la dana tras conocer, "por los medios de comunicación", la gravedad de la situación en Valencia.

En ese primer 'whatsapp', el líder nacional de PP trasladó su solidaridad y se puso a disposición del entonces 'president' para lo que "pudiese necesitar". A las 20.08 horas llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".

Según el contexto aportado por Feijóo al juzgado, a las 21.44 horas recibe otro mensaje por parte de Mazón justificando que le había llamado para pedirle el teléfono móvil al expresidente de Telefónica, José María-Álvarez Pallete. El líder del PP indicó que no podía atenderle la llamada porque estaba en un acto institucional, pero le facilitó el contacto y se interesó por el estado de la población.

A las 21.45 horas, Mazón le agradece a Feijóo sus palabras y le informa: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos". Feijóo, en la conversación de aquella noche, también le preguntó por la involucración del Gobierno en la gestión de la tragedia y la puesta a disposición de ayuda y efectivos.

Un gabinete de crisis que "no vale para nada"

En otro mensaje posterior, a las 23.21 horas, el expresidente valenciano señala a Feijóo que el Gobierno "más o menos sí" está a disposición, aunque asegura que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada". "Bah", añade sobre el comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mazón también le informa, a las 23.23 horas, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

A esa misma hora, Mazón abunda en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subraya, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 23.25 horas, en otro 'whatsapp' a Feijóo, Mazón le avanza que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo han hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comenta.

La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29 horas. Por otra parte, Feijóo indica que, a partir de aquel día, recibió la misma información que manejaban las instituciones y que conoció a través de la Generalitat, "dado que ninguna otra administración" le trasladaba "información adicional".

También el líder del PP asume como "error" una frase que dijo en su declaración con Mazón el jueves 31 de octubre, dos días después de la tragedia. "Puse de manifiesto que 'el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informado en tiempo real'. Se trató de un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", expone Feijóo.