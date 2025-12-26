Montero asegura que ya tiene elaborados los Presupuestos de 2026 y que los está negociando con los grupos parlamentarios

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que ya tiene "elaborados" los próximos presupuestos generales del Estado para 2026 y que está "trabajando" con los grupos parlamentarios para poder presentarlos en los primeros meses del próximo año.

"Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, y nuestra idea es presentar las cuentas públicas lo antes posible, a lo largo del primer trimestre del próximo año", ha dicho en una entrevista emitida este jueves por la Cadena SER en Andalucía.

En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha asegurado que se necesita uno que aporte más recursos al conjunto de las comunidades autónomas, especialmente a aquellas que han estado infrafinanciadas durante el periodo anterior.

"Un modelo que tengo muy avanzado y que espero que el Partido Popular pueda apoyar", ha sostenido.

Aspira a ganar en Andalucía frente al "empacho" de Moreno

Además, la vicepresidenta ha asegurado que, como candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta, aspira a "ganar y gobernar" frente a lo que ha considerado como un "empacho" debido a la mayoría absoluta del PP y el presidente en esta comunidad, Juanma Moreno.

"El buen resultado para mí es ganar las elecciones y tener la capacidad de gobernar. Es a lo que aspiro, a lo que sale el Partido Socialista", ha dicho la también ministra de Hacienda al ser preguntada sobre si un buen resultado para ella sería que Moreno perdiera su actual mayoría absoluta.

"Moreno Bonilla tendrá que hablar de sus políticas de alianza y, por tanto, de cuáles son los posibles socios que puede tener si no consigue lo que hoy para mí es un empacho, la mayoría absoluta en estos días de dulce", ha mantenido la secretaria general de los socialistas andaluces.

"No es tan importante si estoy aquí o en otro sitio"

Sobre cuándo dejará sus responsabilidades en el Gobierno de España para centrarse en la comunidad, ha respondido que está "volcada al cien por cien" en Andalucía desde las posiciones que ocupa como vicepresidenta y ministra, inmersa ahora en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica fundamental para su tierra.

"Mientras que piense que puedo seguir trabajando para Andalucía, lo seguiré haciendo, no es tan importante si estoy aquí o estoy en otro sitio", ha continuado Montero, quien ha apostillado que su continuidad como vicepresidenta hasta que se convoquen las elecciones andaluzas depende del presidente, Pedro Sánchez, y que -como todos los ministros- se examina cada martes.

Financiación autonómica

"No sé exactamente en qué fecha lo haré. Quiero presentar el modelo de financiación, los presupuestos, todos esos instrumentos que permiten apostar por Andalucía", ha recalcado Montero, que considera que la comunidad no puede seguir "perdiendo tiempo" con Moreno, que en siete años, a su juicio, no ha mejorado la vida de los andaluces.

"Se ha dedicado una y otra vez a confrontar con Pedro Sánchez, a capitalizar los propios logros de las políticas del Gobierno. Esto es una paradoja", ha censurado sobre Moreno frente a un futuro Ejecutivo autonómico de izquierda que pueda hacer "una bandera" de servicios públicos como la sanidad.

En esta última materia ha sido especialmente crítica con la crisis de los cribados del cáncer de mama, la investigaciones judiciales por los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el "deterioro" sufrido "por acción y por omisión" en la sanidad pública por parte del actual Gobierno de la Junta.

"Tenemos que revertir esa pose permanente del presidente de la Junta, que no hace nada y, cuando vienen las crisis y los problemas, se le echan encima y se entera por la prensa o no le cogen el teléfono", ha sentenciado la ministra, quien cree que Moreno piensa que la mayoría absoluta lo "blinda" para no trasladar ningún tipo de explicación ante una "catástrofe" como la de los cribados.