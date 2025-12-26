Lluvia, nieve y temperaturas de hasta seis bajo cero: estas son las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su predicción para el 26 de diciembre, festivo en Barcelona y Baleares por ser el día de San Esteban. Una jornada marcada por la lluvia, la nieve y el frío, concretamente en algunas zonas los termómetros descenderán hasta los seis grados bajo cero. En concreto en la cordillera cantábrica de León y de Palencia y en la zona de Sanabria (Zamora).

Debido a la llegada de una masa de aire frío, en Asturias, Comunidad de Madrid, Cantabria, León, Palencia y Zamora hay activos avisos por bajas temperaturas, mientras que en Castellón, Barcelona, Girona y Lleida, los avisos son por nieve. Asimismo, en Tarragona y Valencia habrá aviso amarillo por oleaje.

En el este de Cataluña, se espera que las precipitaciones sean localmente fuertes y persistentes, en ocasiones acompañadas de granizo. En Baleares, Estrecho y Galicia también lloverá, aunque las más importantes se registrarán en Baleares y en torno al cabo de la Nao (Alicante).

Descenso generalizado de temperaturas

En cuanto a la nieve, la AEMET ha indicado que nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste yen puntos de Castilla y León y Galicia por encima de 400-500 metros. Al mismo tiempo, el organismo estatal ha avisado de bancos de niebla por la mañana.

Sobre las temperaturas, la AEMET ha advertido de un descenso generalizado de las mínimas y de las máximas, aunque en la mitad noreste peninsular pueden subir algo. En Canarias, se esperan intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

La Navidad más fría desde 2010

Según la AEMET, la Navidad de este año está siendo la más fría desde 2010. El registro histórico, que se inició en 1962, la más fría fue ese mismo año. La segunda en 1970 y la tercera en 2001. Las más cálidas, por su parte, en 1977, 1995 y 2022.

Además, el portavoz de la AEMET, José Ángel Núñez, en declaraciones a Servimedia, ha señalado que si solo se tienen en cuenta las temperaturas del día de Navidad, "el más frío fue en 1962, por ejemplo la ciudad de Madrid estuvo bajo cero toda la jornada", ha detallado, mientras que la temperatura media del país fue de cuatro grados bajo cero. "Hubo una gran nevada en Barcelona y también nevó en ciudades como Alicante", ha añadido.