Cristina Pedroche da pistas sobre su vestido para las campanadas: "Es el año que más..."

A escasos días de uno de los momentos más importantes del año, Cristina Pedroche ya ha empezado la campaña para dar pistas sobre el vestido que lucirá para las campanadas. Como es habitual, ha acudido al programa El Hormiguero para dar esta información. Un look que, como todos los años, lleva a cabo con el diseñador Josie. Pedroche, que este año será su duodécimo presentando las campanadas, volverá a compartir la experiencia con Alberto Chicote. Un evento que, para ambos, se ha convertido en tradición.

Durante la entrevista, mientras contestaba a Pablo Motos, Cristina ha intentado jugar al despiste con la idea del nuevo vestido que lucirá en la Puerta del Sol. Ha revelado, además, que Josie empezó a idear el look en febrero y que, desde entonces, ha ido convenciéndola. "No me veo preparada", ha asegurado. En El Hormiguero, Pedroche admitió que, aunque lleve ya diversos años presentando el evento, se sigue poniendo nerviosa cuando acude el 31 de diciembre a la Puerta del Sol.

Las pistas del esperado vestido

Este año, tal como ha afirmado Pedroche, Josie y ella han llevado a cabo una propuesta sobre la que le costó tomar la decisión. "Voy a romper con todo porque se rompe el ciclo. Son doce campanadas, doce uvas, doce meses", ha afirmado la comunicadora, quien ha revelado que el número 12 cumple un papel fundamental.

Pablo Motos además le ha preguntado si el vestido que llevará el 31 de diciembre podría ser degradable, a lo que Pedroche le ha comentado que es como si fuera su "mascletá", una prenda con la que pretende cerrar un ciclo y con la que no sabe si pasará más frío que con los de los años anteriores.