Buscan a dos hombres desaparecidos en Alhaurín el Grande (Málaga): se cree que fueron arrastradas por la riada durante el temporal

La Guardia Civil se encuentra buscando a dos hombres que han desaparecido en Alhaurín el Grande, en Málaga, durante el temporal de lluvias que afecta a la provincia. Según ha confirmado el alcalde, Anthony Bermúdez, a EFE, no se sabe nada de ellos desde las 23:00 horas. A las 10:00 horas sus familiares han avisado de que no tenían noticias de ellos.

El vehículo en el que viajaban, una furgoneta, ha sido encontrado "con severos daños y el techo destrozado" tras ser arrastrado por el río Fahala 1,6 kilómetros, según ha informado el edil. Se trata de dos hombres de 50 años vecinos de la localidad y amigos, que habían ido a un concierto juntos y uno de ellos iba a dejar al otro en su casa.

Aviso rojo en varias zonas

Las intensas lluvias que han mantenido en aviso rojo hasta este domingo a varias zonas de la provincia de Málaga han dejado máximos de 130 litros por metro cuadrado en doce horas en el Valle del Guadalhorce y una crecida histórica del río Guadalhorce a su paso por Cártama. La AEMET los ha desactivado para mantener en naranja la alerta en Almería y la costa granadina.

El temporal de lluvia y viento provocó esta madrugada inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como es el caso del Guadalhorce, que ha superado los 5,5 metros. Una de las localidades más afectadas ha sido Cártama, como suele ocurrir cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas en las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas.

Desalojos en Alicante y barrancos desbordados en Valencia

El temporal que afecta a buena parte de la Comunitat Valenciana y Murcia ha provocado el desalojo preventivo de viviendas en el municipio alicantino de Benferri y el desbordamiento de varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación celebrada en el complejo de La Eliana, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar.

El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas e Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.

Murcia, en alerta roja

El Gobierno de Murcia ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho entre este y el río Segura, en la zona norte de esa localidad y de la de Santomera en dirección a la alicantina de Orihuela.

Así lo ha señalado en un mensaje en X el presidente autonómico, Fernando López Miras, quien ha añadido que es "importante alejarse de la zona" e informarse a través de canales oficiales como el canal en esa red social de Emergencias, @112rmurcia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado en la mañana de este domingo primero de amarillo a naranja y después a rojo el aviso por lluvias tormentosas copiosas con granizo hasta las doce del mediodía en la comarca de la Vega del Segura.