Esta será la edad de jubilación que entra en vigor en 2026: la tabla de la Seguridad Social

Como viene siendo habitual, la edad de jubilación aumenta con el inicio de año. Esta subida tiene como motivo principal la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España y su aumento está establecido legalmente en la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (Ley 27/2011, de 1 agosto). En esta Ley se establece el aumento progresivo de la edad ordinaria de jubilación, que en 2027 se fijará de manera definitiva en 67 años.

Edad de jubilación en 2026

A partir del 1 de enero del 2026 la edad de jubilación en España será de 66 años y 10 meses en personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. La edad de jubilación en personas con 38 años y 3 meses o más cotizados, sigue siendo de 65 años con derecho al 100% de la pensión.

Jubilación anticipada a partir del 2026

La jubilación anticipada de manera voluntaria seguirá siendo posible dos años antes de la edad de jubilación ordinaria. Las personas que decidan realizar la jubilación anticipada, deben tener en cuenta que se aplicará una reducción en su pensión, dependiendo de los años de cotización y de cuanto tiempo se anticipe la jubilación. El porcentaje de reducción de la pensión puede oscilar entre el 2,81% y el 21%. Se puede consultar la tabla con dichas reducciones a través de la página web de la Seguridad Social. Estas son las personas trabajadoras se pueden acoger a la jubilación anticipada:

Personas que tengan cotizados 38 años y 3 meses o más, podrán acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 63 años .

. Personas que no hayan llegado a cotizar 38 años y 3 meses, podrán acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años y 10 meses.

A lo largo de los últimos años, la edad de jubilación en España ha ido aumentando. Esto se debe a diferentes factores, tanto demográficos como económicos, que afectan directamente a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Existen cuatro factores directos que os explicamos a continuación:

Envejecimiento de la población : En las últimas décadas, la natalidad ha bajado notablemente en el país y la población mayor de 65 años ha aumentado. Esto ha provocado que haya menos trabajadores cotizando, que personas cobrando la pensión de jubilación.

: En las últimas décadas, la natalidad ha bajado notablemente en el país y la población mayor de 65 años ha aumentado. Esto ha provocado que haya menos trabajadores cotizando, que personas cobrando la pensión de jubilación. Aumento de la esperanza de vida : En el 2025 la esperanza de vida al nacer en España, es de 83,7 años. Este aumento de la esperanza de vida es un indicador de que las personas cada vez viven más años, en consecuencia, cobran la pensión de jubilación durante un periodo de tiempo más largo. Este hecho provoca mayor gasto para la Seguridad Social en materia de pensiones.

: En el 2025 la esperanza de vida al nacer en España, es de 83,7 años. Este aumento de la esperanza de vida es un indicador de que las personas cada vez viven más años, en consecuencia, cobran la pensión de jubilación durante un periodo de tiempo más largo. Este hecho provoca mayor gasto para la Seguridad Social en materia de pensiones. Compromiso con la Unión Europea (UE): España fijó un compromiso con la Unión Europea, centrado en la reforma del sistema de pensiones, como una de las medidas para la recuperación económica. La Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es una de las medidas tomadas, la cual fijó el aumento de la edad de jubilación.

(UE): España fijó un compromiso con la Unión Europea, centrado en la reforma del sistema de pensiones, como una de las medidas para la recuperación económica. La Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es una de las medidas tomadas, la cual fijó el aumento de la edad de jubilación. Mejora de la salud: Distintos organismos de salud, indican que actualmente las personas de 65 años, están en mejores condiciones físicas, cognitivas y mentales que en años anteriores. Acogiéndose a esta mejora en términos de salud, se ha justificado que trabajar algunos años más, no supone un perjuicio para la salud. En este aspecto, hay distintos colectivos que presentan ciertas discrepancias.

Debido a estos factores se explica el aumento de la edad de jubilación para que el sistema público de pensiones sea sostenible. El aumento gradual de la edad de jubilación ayuda a aumentar el número de años de cotización de los trabajadores y a reducir el tiempo total que las personas estén cobrando la pensión. Esto favorece que se equilibre el sistema de pensiones, que si no se toman ciertas medidas, puede resultar insostenible.