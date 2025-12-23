Nuevas tarifas de Renfe para 2026: abonos, descuentos y a partir de cuándo entran en vigor

El Consejo de Ministros ha aprobado las nuevas tarifas de Renfe para 2026 destinadas a los viajeros recurrentes con el objetivo de "incentivar" el uso del tren con precios "más atractivos y adaptados a los nuevos hábitos de movilidad", según ha anunciado Óscar Puente, el ministro de Transportes.

Las tarifas incluyen novedades en los abonos Avant, Cercanías, Media Distancia y también en el abono único. Además, el ministro también ha avanzado que se prorrogan las medidas y descuentos actuales.

Las novedades en las tarifas de Renfe para 2026

Abono de 10 viajes válido para 30 días en Avant

Se trata de un nuevo servicio en la modalidad Avant que sustituye a los títulos multiviaje. Este es similar al actual con un descuento del 50%, con un modelo basado en el 'pay as go' de otros países europeos y en el que se paga a medida que se suman viajes.

Todo ello, partiendo de un mínimo de 20 viajes en Avant por trimestre o 10 viajes en 45 días. Puente ha afirmado que no es necesario realizar un desembolso completo y que el descuento empezará por un 45% en el primer viaje, pudiendo llegar a un 72% en función del número total de viajes.

Para su funcionamiento, será obligatorio dar de alta la tarjeta de crédito y el abono se irá cargando en la misma cada viaje con el descuento correspondiente, que se irá incrementando si hay más trayectos. Además, Puente ha destacado que se podrá utilizar en cualquier núcleo y trayecto Avant.

Cercanías

Habrá un descuento del 40% a partir del quinto viaje utilizando el sistema Cronos, que consiste en el pago con tarjeta en los distintos núcleos de Cercanías sin necesidad de disponer de un abono físico. Este sistema será multipersonal y no valdrá únicamente para una persona.

Ancho Métrico

Para esta red se incrementa el descuento del 7% al 20%, igualando la cifra al conjunto de la red convencional.

Precio máximo para movilidad reducida

Puente también ha avanzado que habrá un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H, es decir, para usuarios con movilidad reducida.

Abono único

El ministro asegura que la intención del Gobierno es la de adaptar el abono único a todas las administraciones autonómicas que lo deseen, aunque todo comenzará con la puesta en marcha en el conjunto de la red estatal para viajar en toda España. Esto significa que este abono único pretende integrar los medios de transporte estatal, autobuses de concesión pública, trenes de Cercanías y Media Distancia con una única tarifa y un abono que se podrá utilizar en estos distintos tipos de transporte.

El abono será nominativo, con carácter mensual y una tarifa plana de 60 euros para adultos y de 30 euros para jóvenes menores de 26 años. Estará disponible a partir del 19 de enero.

Prórroga de las medidas actuales en transporte

El Ejecutivo asegura que se prorrogan las medidas actuales, como el abono de 10 viajes en Cercanías, abonos mensuales con viajes limitados de 20 y 10 euros, y la gratuidad para menores de 14 años.

En Media Distancia y Avant se mantiene la gratuidad infantil y el descuento en abonos y bonos de diez viajes. Por otro lado, en Avant se prorroga la bonificación del 10%.