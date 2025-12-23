Las pensiones no contributivas aumentarán un 11,34% para el próximo año. Se trata de una de las mayores subidas anuales junto a otro tipo de prestaciones, puesto que las pensiones mínimas sin cargas familiares subirán un 7,07%, mientras que las destinadas a aquellos ciudadanos con cónyuges o familiares a cargo también se incrementarán en un 11,43%.

Así, las prestaciones no contributivas contarán con una importante revalorización en 2026. En primer lugar, cabe recordar que estas son las pensiones destinadas a las personas que se encuentran en situación de necesidad, sin recursos suficientes para subsistir, aunque no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente como para beneficiarse de una pensión contributiva.

Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de incapacidad y jubilación, que recaen sobre los órganos de cada comunidad autónoma y las Direcciones provinciales del IMSERSO en Ceuta y Melilla.

Por tanto, la cuantía mensual de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación pasará de unos 564 euros a alrededor de 628 euros.

Así quedarán las pensiones no contributivas en 2026 con la subida del 11,34%

Con la revalorización prevista de más del 7% en pensiones mínimas, la prestación de jubilación con cónyuge a cargo, de incapacidad y viudedad con cargas familiares pasa de 1.127 euros mensuales a rondar los 1.256,5 euros. Además, en esta modalidad, la jubilación a partir de los 65 años sin cónyuge y de viudedad sin cargas familiares irá a los 936 euros, mientras que las personas que no tengan cónyuge a cargo subirá a los 888 euros.

Todo ello ha quedado aprobado en el último Consejo de Ministros de este año con el objetivo de mantener el denominado 'escudo social', según ha anunciado la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz: "El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer".