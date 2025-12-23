Abono único por 60 euros y prórroga de descuentos en el transporte: claves de movilidad para el usuario en 2026

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley que incluye la prórroga de los descuentos al transporte, así como la creación de un abono único por 60 euros mensuales, cuyo anuncio avanzó el presidente del Gobierno en su balance del año.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se ha estrenado como portavoz del Gobierno, ha sido la encargada de anunciar esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que después ha detallado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Qué es el abono único

El Gobierno ofrece un abono único por 60 euros, que costará 30 euros para los menores de 26 años, para viajar en todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido.

Entrará en vigor el próximo 19 de enero y no sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente. Así, seguirá siendo posible comprar el abono de 20 euros mensuales que ya existe para todos los Cercanías del país o el resto de abonos autonómicos o bonos mensuales de Media Distancia.

Por qué no está incluido el metro

El abono único será válido para Cercanías, Media Distancia y autobuses, pero no para otros medios de transporte como redes de metro, tranvías y autobuses urbanos. Para que esté incluido es necesaria la coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las administraciones que tienen las competencias en ese transporte.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado no haber podido lanzar el abono único con esos otros medios de transporte incorporados, pero explica que son razones técnicas y de carácter político las que lo han impedido.

Puente ha explicado que la acogida del abono único por parte de las comunidades gobernadas por el PP ha sido desigual y avanza que "hay algunas" que han mostrado interés por la medida. En cualquier caso subraya que desde el Ejecutivo insistirán en lograr incorporar estos servicios.

Prórroga de descuentos vigentes

Las bonificaciones prorrogadas para todo 2026 establecen que en los servicios estatales de autobús se mantiene la gratuidad infantil (hasta los 14 años), el bono de 10 viajes, con un 40 % de descuento, y el abono mensual, con un 50 % de descuento y un 70 % para jóvenes de hasta 26 años.

En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50 % para jóvenes hasta los 26 años, y la bonificación del 20 % en el resto de abonos.

Aquí el Gobierno financiará el descuento independientemente de si la administración competente decide financiar un 20 % adicional (hasta ahora solo lo hacía si se comprometía también la autonomía o el ayuntamiento). Sobre este punto, Puente señala que todavía "no tienen feedback" de las comunidades autónomas sobre ello.

Se mantienen igualmente las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios como Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre a los viajeros recurrentes; y en Asturias y Cantabria, la gratuidad de las cercanías también para los recurrentes.

Qué pasa con Renfe

En Renfe se prorrogan las medidas actuales, con el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes) así como la gratuidad total para menores de 14 años.

La media distancia y los Avant especiales serán gratis para los niños y los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes tendrán un descuento del 40 %. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50 % en el bono de 10 viajes.

Puente también ha anunciado el nuevo abono trimestral "Pase Vía" para los servicios Avant (que aplica más descuentos a medida que se viaja más); o el sistema Cronos para cercanías, con descuentos del 40 % a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno.

El "Pase Vía" permitirá no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá. Los descuentos irán desde el 45 % al 72 %, con lo que se evita la pérdida de viajes y se paga de acuerdo con los efectivamente realizados.

En servicios de media distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7 % al 20 %, igualándolos al resto de la red convencional.

Tendrá que ser validado en el Congreso

El decreto que contiene estas medidas, que serán financiadas con una dotación de 1.371 millones de euros, tendrá que ser validado en un plazo máximo de 30 días en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de una mayoría de los grupos parlamentarios. Algo que cada vez resulta más complicado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de la ruptura con Junts y el malestar evidente de sus socios, como ERC o Podemos, tras los escándalos de corrupción y el caso de acoso sexual en el seno del PSOE.