Las posibles causas del naufragio en Indonesia: "Una sucesión de corrientes y olas hizo que en segundos el barco volcase"

Los equipos de rescate de Indonesia han reanudado este domingo la búsqueda de los cuatro miembros de una familia española que han desaparecido tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Antena 3 Noticias ha podido hablar con un español propietario de una escuela de buceo, que ha explicado las posibles causas del accidente: "Al poco tiempo de zarpar, hubo un par de olas o, quizás, debido a la corriente, el barco se inclinó demasiado. La madre y una de las hijas estaban en una de las habitaciones superiores, en la planta de arriba, y el resto de la familia estaba en la planta de abajo".

"En el momento en el que el barco vuelca, las chicas saltaron y pudieron subir a un pequeño bote que las remolcó. El viaje estaba sucediendo sin ningún tipo de problema. Una sucesión de corrientes y olas que, en un lapso de segundos, hizo que el barco volcase. No habían tenido ningún problema de motor ni ellos habían sentido ningún sonido raro", ha contado.

Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino C.F.

Se trata de un padre y sus tres hijos de 9, 10 y 12 años que se quedaron atrapados en la embarcación cuando esta se hundió. La madre y otra hija de 7 años consiguieron salir de ella y ser rescatadas con vida. El abuelo de los niños aseguró en las últimas horas que las probabilidades de encontrarles con vida eran "pocas" y las autoridades de Indonesia aseguran que los cuatro han fallecidos, aunque todavía no se han encontrado los cadáveres.

El padre es Fernando Martín Carreras, de 44 años, exfutbolista y entrenador del Valencia Femenino C.F, equipo que este sábado publicó sobre las 14:00 horas un mensaje en su cuenta de 'X' lamentando el fallecimiento del técnico y sus tres hijos: "Queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros".

Mientras, 80 dotaciones de rescate se han movilizado para ayudar en las tareas de búsqueda, algo que ha agradecido el hermano de la madre: "En primer lugar y, sobre todo, a todos los voluntarios que nos están ayudando, muchas gracias de nuevo. Sin ustedes no tendríamos esperanza. Sigan intentándolo".