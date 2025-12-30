Pesar y tristeza en Huesca por los tres fallecidos en la avalancha en el Pico Tablato

La tragedia ocurrida este lunes en el pico Tablato, ha generado una profunda consternación en Huesca tanto en el ámbito sanitario como entre los aficionados a la montaña. Y es que uno de los fallecidos, Jorge García Dihinx, además de apasionado de la montaña, era pediatra del hospital San Jorge de Huesca, muy conocido y querido en la ciudad. Además de médico, Jorge era influencer con más de 370.000 seguidores en su cuenta de Instagram y fundador del blog "La Meteo que viene". Su pareja, Natalia Román, también experta montañera, era muy conocida en la provincia por su alto rendimiento en pruebas de larga distancia. El tercer fallecido es Eneko Arrastua, vecino de Irún, igualmente muy aficionado al esquí.

Jorge era desde hace años socio del club de montaña Peña Guara. Desde allí, su presidente Manolo Bara ha lamentado la pérdida de un compañero practicando un deporte del que era "un enamorado”. Ha destacado su trabajo para difundir la montaña y ha abogado por mantener de ellos "el mejor recuerdo". También desde el ámbito sanitario, sus compañeros médicos hablan de una gran pérdida y ensalzan el trabajo e implicación de Jorge en la divulgación de la salud y el deporte.

Luto oficial en Sallent de Gállego

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha decretado un día de luto oficial en memoria de los tres fallecidos en el alud. En un comunicado, el consistorio sallentino recuerda que el montañero vasco, Eneko Arrastua, tenía una vivienda en el municipio y recuerda que tanto Jorge García-Dihinx como su pareja, Natalia Román, tenían un gran vínculo con la localidad donde Jorge residió algún tiempo. En el texto desea una pronta recuperación al resto de afectados y muestra sus condolencias a familiares y amigos.