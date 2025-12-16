El cardo, la verdura aragonesa que no falta en Navidad

LEER MÁS Máxima precaución con las luces y adornos navideños para evitar desgracias

El cardo es una verdura típica de la huerta zaragozana con muchas propiedades, desde fibra hasta proteína, pocas calorías, es rico en vitamina C y B3, además de contar con calcio y hierro. Este producto es tradicional, sobre todo, en la huerta del municipio zaragozano de Cadrete y tanto es así que todos los años organizan un concurso gastronómico en el que descubrir diferentes formas de cocinarlo.

Este año, la producción estaba en duda debido a las fuertes tormentas y riadas que asolaron la zona el 28 de septiembre, pero, como indica el productor Guillermo Pintanel, “es una verdura fuerte y se ha podido salvar prácticamente toda la producción, aunque si ha habido zonas muy afectadas”. En concreto, Pintanel tiene sembradas en torno a cinco hectáreas para toda la temporada que suele ir de noviembre hasta la primavera, aunque el momento álgido es de noviembre a enero.

La temporada comienza en los meses de mayo y junio cuando se siembra, en verano va creciendo y a finales de septiembre se cubren las plantas para que se mantenga el color blanco que caracteriza al cardo de Cadrete. A finales de octubre y principio de noviembre se comienza a recoger.

El cardo es una verdura jugosa y tierna, lo que la hace muy versátil a la hora de cocinarla. La forma más tradicional y como se consume en las fechas navideñas es hacerlo con una salsa de almendras y rehogado en la sartén. Pero hay otras muchas alternativas, tanto dulces como saladas.