Navidad 2025

El cardo, la verdura aragonesa que no falta en Navidad

Tanto para Noche Buena como para Navidad hay algunos platos tradicionales de estas fechas. Uno de los productos que no suele faltar es el cardo. Una verdura habitual en la despensa aragonesa en invierno y que conocen muy bien en la localidad zaragozana de Cadrete.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Campo de cardo/Gobierno de Aragón

El cardo es una verdura típica de la huerta zaragozana con muchas propiedades, desde fibra hasta proteína, pocas calorías, es rico en vitamina C y B3, además de contar con calcio y hierro. Este producto es tradicional, sobre todo, en la huerta del municipio zaragozano de Cadrete y tanto es así que todos los años organizan un concurso gastronómico en el que descubrir diferentes formas de cocinarlo.

Este año, la producción estaba en duda debido a las fuertes tormentas y riadas que asolaron la zona el 28 de septiembre, pero, como indica el productor Guillermo Pintanel, “es una verdura fuerte y se ha podido salvar prácticamente toda la producción, aunque si ha habido zonas muy afectadas”. En concreto, Pintanel tiene sembradas en torno a cinco hectáreas para toda la temporada que suele ir de noviembre hasta la primavera, aunque el momento álgido es de noviembre a enero.

La temporada comienza en los meses de mayo y junio cuando se siembra, en verano va creciendo y a finales de septiembre se cubren las plantas para que se mantenga el color blanco que caracteriza al cardo de Cadrete. A finales de octubre y principio de noviembre se comienza a recoger.

El cardo es una verdura jugosa y tierna, lo que la hace muy versátil a la hora de cocinarla. La forma más tradicional y como se consume en las fechas navideñas es hacerlo con una salsa de almendras y rehogado en la sartén. Pero hay otras muchas alternativas, tanto dulces como saladas.

