Chueca confía en que el Zaragoza pagará los 10 millones a la Nueva Romareda antes de fin de año

Natalia Chueca ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Zaragoza para hacer balance del 2025, que ha calificado como "un año maravilloso", poniendo especial énfasis en hitos como la distinción de Capital Europea de la Accesibilidad: "Que la Comisión Europea reconozca a Zaragoza por su ordenanza de accesibilidad y las políticas que se están llevando a cabo en todas las áreas es un ejemplo de que se están haciendo las cosas bien". La alcaldesa ha subrayado, además, que se ha logrado la mayor ejecución presupuestaria de la historia, mantieniendo en marcha proyectos como la Avenida de Navarra, que están en su recta final, Avenida de Cataluña, la Ciudad del Cine, en los suelos de la antigua Giesa, o la regeneración del Río Huerva. Y todo esto "manteniendo los impuestos bajos y amortizando deuda, lo que hace que ya no seamos la Ciudad más endeudada de España".

Chueca asegura que en los próximos días presentará el presupuesto municipal. Espera mantener con VOX el buen entendimiento que ha permitido sacar adelante las cuentas en los dos últimos ejercicios, aunque el adelanto electoral en Aragón podría condicionar la predisposición que VOX ha mostrado durante la presente Corporación: "los presupuestos son buenos y confío en que el grupo municipal de VOX mantenga la autonomía que ha tenido hasta ahora y siga apoyándolo, aunque nunca se sabe qué indicaciones pueden venir de Madrid", ha señalado la alcaldesa, quien recuerda que de no contar con el apoyo de VOX pueden existir otras fórmulas para sacar las cuentas adelante si al menos se abstienen.

Sobre el adelanto electoral en Aragón, la alcaldesa se ha mostrado absolutamente tranquila en cuanto a los proyectos en los que va de la mano del Gobierno de Aragón: "el Ayuntamiento ha firmado convenios con el Gobierno de Aragón, por lo tanto los compromisos adquiridos por las instituciones tienen que prevalecer; otra cosa es que ante un hipotético cambio de gobierno pueda ser más complicado llegar a nuevos acuerdos".